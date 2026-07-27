Ολυμπιακός: Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Τζολάκης, ανακοινώνεται από την Χαλ

Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται ένα βήμα πριν ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς η μεταγραφή του στη Χαλ έχει μπει στην τελική ευθεία.

Ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας επέστρεψε την Κυριακή στην Αθήνα και τη Δευτέρα (27/7) υποβλήθηκε στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας τεσσάρων ετών με τον αγγλικό σύλλογο, ολοκληρώνοντας και τυπικά τη μετακίνησή του.

Αμέσως μετά τις υπογραφές, ο Έλληνας γκολκίπερ θα ταξιδέψει στη Σλοβενία, όπου η Χαλ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, προκειμένου να ενσωματωθεί στις προπονήσεις και να γνωρίσει τους νέους του συμπαίκτες.

Ο Τζολάκης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού και τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε κάτω από τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων», αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές των επιτυχιών της ομάδας.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέκτησε το Conference League το 2024, αλλά και το νταμπλ το 2025, ενώ ολοκλήρωσε την παρουσία του στον σύλλογο με 131 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες.

Όπως όλα δείχνουν, αντικαταστάτης του στους «ερυθρόλευκους»αναμένεται να είναι ο Στέφαν Ορτέγκα, με τον Γερμανό να έρχεται στην χώρα μας την Τρίτη (28/7) προκειμένου να ολοκληρώσει την μετακίνιση του στους Πειραιώτες.