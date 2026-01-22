Ολυμπιακός: Ποια αποτελέσματα τον βολεύουν και πώς προκρίνεται με ισοπαλία κόντρα στον Άγιαξ

Μετά το πέρας της έβδομης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 24η θέση της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στους οκτώ βαθμούς μετά τη μεγάλη νίκη τους επί της Λεβερκούζεν με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον η πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι στο... χέρι τους.

Με «διπλό» στο Άμστερνταμ, εξασφαλίζουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ανεξαρτήτως της έκβασης των υπόλοιπων παιχνιδιών, με ήττα μένουν σίγουρα εκτός 24άδας, ενώ στην περίπτωση της ισοπαλίας, όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αναμετρήσεων και από τις ισοβαθμίες.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, οι Πειραιώτες είναι ισόβαθμοι, με τις Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι και Κοπεγχάγη, μειονεκτώντας στη διαφορά τερμάτων με τους Ολλανδούς και τους Βάσκους αλλά υπερτερώντας έναντι των άλλων δύο ομάδων.

Στους επτά είναι η Κλαμπ Μπριζ, ενώ από έξι βαθμούς έχουν οι Μπόντο Γκλιμτ, Μπενφίκα, Πάφος, Ουνιόν Σεν Ζιλουά και Άγιαξ.

Στους εννέα βαθμούς και με πιθανότητα να τους «πιάσει» ο Ολυμπιακός, είναι η Λεβερκούζεν με τη Μονακό.

Τα παιχνίδια που αφορούν άμεσα τον Ολυμπιακό την τελευταία αγωνιστική

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπόντο Γκλιμτ

Μπαρτσελόνα - Κοπεγχάγη

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης

Κλαμπ Μπριζ - Μαρσέιγ

Νάπολι - Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουά - Αταλάντα

Αϊντχόφεν - Μπάγερν Μονάχου

Πάφος - Σλάβια Πράγας

Λεβερκούζεν - Βιγαρεάλ

Μονακό - Γιουβέντους

Σε κάθε αναμέτρηση, οι «ερυθρόλευκοι», έχουν συγκεκριμένη... προτίμηση για αποτέλεσμα. Ιδανικά, επιθυμούν ήττα της Μπιλμπάο από την Σπόρτινγκ, θέλουν να μην πάρει «διπλό» στη Μαδρίτη η Μπόντο, ενώ ευελπιστούν η Μπαρτσελόνα να μην ηττηθεί από την Κοπεγχάγη.

Παράλληλα, θέλουν η Μπενφίκα να μη νικήσει τη Ρεάλ, η Μαρσέιγ να μη χάσει στο Βέλγιο από την Μπριζ, η Τσέλσι να αποδράσει από την έδρα της Νάπολι, η Αταλάντα να πάρει αποτέλεσμα στο Βέλγιο από την Ουνιόν, η Μπάγερν να κερδίσει την Αϊντχόφεν και η Σλάβια Πράγας να μην ηττηθεί από την Πάφο.

Όσον αφορά τις Λεβερκούζεν και Μονακό, που βρίσκονται από πάνω τους στη βαθμολογία, οι Πειραιώτες θέλουν ήττα των «ασπιρινών» από τη Βιγιαρεάλ, με δύο γκολ και πάνω και ήττα των Γάλλων από τη Γιουβέντους, με οποιοδήποτε σκορ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν έστω και επτά από τα 11 αυτά σενάρια, τότε ο Ολυμπιακός θα τερματίσει εντός της 24άδας και θα προκριθεί στα playoffs του Champions League, ακόμα και με ισοπαλία στο Άμστερνταμ κόντρα στην Άγιαξ.