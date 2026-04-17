Ολυμπιακός: Ποινή τριών αγωνιστικών στον Τζόουνς - Από αυτά τα παιχνίδια θα απουσιάσει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30.000 ευρώ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, λόγω χειρονομίας προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας στο ντέρμπι Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός που διεξήχθη στις 30 Μαρτίου στο Telekom Center Athens.



Η τιμωρία αυτή σημαίνει πως ο Αμερικανός σέντερ θα απουσιάσει από τα δύο τελευταία παιχνίδια της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL, καθώς και από την πρεμιέρα των playoffs.

Συγκεκριμένα, ο Τζόουνς δεν θα αγωνιστεί:

25η αγωνιστική Ολυμπιακός – Άρης Betsson (19/04)

26η αγωνιστική ΑΕΚ – Ολυμπιακός (25/04)

1ο ματς playoffs

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή

«Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, για την αδικαιολόγητη μη συμμετοχής της στην διοργάνωση SUPER CUP, που διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025 στη Ρόδο.



Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστή της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού συμμετοχής για τρεις (3) αγωνιστικές μέρες και χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ, για τη χειρονομία (έργω εξύβριση) προς τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας, ήτοι να σηκώσει το χέρι του προς τους φιλάθλους της αντίπαλης ομάδας, προτάσσοντας το μεσαίο του δάκτυλο σε ένωση με τον αντίχειρα και έχοντας σε έκταση τον δείκτη, τον παράμεσο και το μικρό δάχτυλο του χεριού του (χειρονομία που δεν προσομοιάζει με το σύμβολο της νίκης “V” και το σχηματισμό του γράμματος “W”), η οποία συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος και έλαβε χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 30-3-26».