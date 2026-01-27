Σπορ Ποδόσφαιρο Ολυμπιακός Champions League

Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του στα playoffs του Champions League

Ποιους μπορεί να βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός αν προκριθεί στα playoffs του Champions League, αποκάλυψε το μοντέλο του Football Meets Data.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια κι επιβεβλημένη νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον η πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League είναι στα... πόδια του.

Την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί παροξυσμός ενόψει Άμστερνταμ.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην 24η θέση της League Phase, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς. Εάν ολοκληρωνόταν τότε η διαδικασία, τότε οι ερυθρόλευκοι θα έφταναν στα playoffs και θα αντιμετώπιζαν είτε την Μπαρτσελόνα, είτε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις 9-10.

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν πως το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί στην τελευταία αγωνιστική. Με βάση τις προβλέψεις του Football Meets Data, ο πιο πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs –εφόσον προκριθεί– είναι η Αταλάντα με ποσοστό 12,4%. Ακολουθεί η Ίντερ με 12,1%, ενώ τρίτη στη σχετική λίστα εμφανίζεται η Νιούκαστλ με 10,4%.

Αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

  • Αταλάντα – 12.4%
  • Ίντερ – 12.1%
  • Νιούκαστλ – 10.4%
  • Γιουβέντους – 10.4%
  • Τσέλσι – 9.3%
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%
  • Ντόρτμουντ – 8.2%
  • Ατλέτικο – 6.6%
  • Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%
  • Παρί – 5.3%
  • Τότεναμ – 4.7%
  • Μπαρτσελόνα – 2%
  • Ρεάλ – 1.8%
  • Λεβερκούζεν – 1%
  • Γαλατάσαραϊ – 0.6%
  • Μαρσέιγ – 0.5%
  • Λίβερπουλ – 0.4%
  • Μονακό – 0.3%
  • Κάραμπαγκ – 0.2%
  • PSV – 0.1%

