Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του στα playoffs του Champions League
Ποιους μπορεί να βρει μπροστά του ο Ολυμπιακός αν προκριθεί στα playoffs του Champions League, αποκάλυψε το μοντέλο του Football Meets Data.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια κι επιβεβλημένη νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον η πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League είναι στα... πόδια του.
Την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί παροξυσμός ενόψει Άμστερνταμ.
Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην 24η θέση της League Phase, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς. Εάν ολοκληρωνόταν τότε η διαδικασία, τότε οι ερυθρόλευκοι θα έφταναν στα playoffs και θα αντιμετώπιζαν είτε την Μπαρτσελόνα, είτε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις 9-10.
Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν πως το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί στην τελευταία αγωνιστική. Με βάση τις προβλέψεις του Football Meets Data, ο πιο πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs –εφόσον προκριθεί– είναι η Αταλάντα με ποσοστό 12,4%. Ακολουθεί η Ίντερ με 12,1%, ενώ τρίτη στη σχετική λίστα εμφανίζεται η Νιούκαστλ με 10,4%.
Αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:
- Αταλάντα – 12.4%
- Ίντερ – 12.1%
- Νιούκαστλ – 10.4%
- Γιουβέντους – 10.4%
- Τσέλσι – 9.3%
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας – 8.4%
- Ντόρτμουντ – 8.2%
- Ατλέτικο – 6.6%
- Μάντσεστερ Σίτι – 5.3%
- Παρί – 5.3%
- Τότεναμ – 4.7%
- Μπαρτσελόνα – 2%
- Ρεάλ – 1.8%
- Λεβερκούζεν – 1%
- Γαλατάσαραϊ – 0.6%
- Μαρσέιγ – 0.5%
- Λίβερπουλ – 0.4%
- Μονακό – 0.3%
- Κάραμπαγκ – 0.2%
- PSV – 0.1%