Ολυμπιακός: Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του στα playoffs του Champions League

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ολυμπιακός πήρε μια τεράστια κι επιβεβλημένη νίκη, επικρατώντας με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν και πλέον η πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League είναι στα... πόδια του.

Την τελευταία αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ (28/1, 22:00) και στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού επικρατεί παροξυσμός ενόψει Άμστερνταμ.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται στην 24η θέση της League Phase, έχοντας συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς. Εάν ολοκληρωνόταν τότε η διαδικασία, τότε οι ερυθρόλευκοι θα έφταναν στα playoffs και θα αντιμετώπιζαν είτε την Μπαρτσελόνα, είτε την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Φώτη Ιωαννίδη και του Γιώργου Βαγιαννίδη, οι οποίες βρίσκονται στις θέσεις 9-10.

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν πως το σκηνικό μπορεί να διαφοροποιηθεί στην τελευταία αγωνιστική. Με βάση τις προβλέψεις του Football Meets Data, ο πιο πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs –εφόσον προκριθεί– είναι η Αταλάντα με ποσοστό 12,4%. Ακολουθεί η Ίντερ με 12,1%, ενώ τρίτη στη σχετική λίστα εμφανίζεται η Νιούκαστλ με 10,4%.

Αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού: