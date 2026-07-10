Oλυμπιακός: Πότε ενσωματώνεται ο Ελ Κααμπί - Το ποσό αποζημίωσης που λαμβάνουν οι «ερυθρόλευκοι»

Η Γαλλία «λύγισε» το Μαρόκο με 2-0 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει πως το Μαρόκο αποχαιρετά την διοργάνωση και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να επιστρέψει στην ομάδα του Ολυμπιακού. Μάλιστα ο Μαροκινός επιθετικός πήρε χρόνο συμμετοχής στον τελευταίο αγώνα του ομίλου κόντρα στην Αϊτή.

Έτσι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την άφιξη του Μαροκινού φορ στην Ολλανδία και αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας προς τα τέλη Ιουλίου, καθώς θα εξαντλήσει την 15ημερη άδεια που δικαιούται.

Τα καλά νέα δεν τελειώνουν εδώ για τους Πειραιώτες. Η FIFA μοιράζει 250 εκατομμύρια δολάρια στις ομάδες, των οποίων οι παίκτες συμμετείχαν στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επομένως οι «ερυθρόλευκοι» λαμβάνουν περίπου 5.000 δολάρια από την πρώτη ημέρα των υποχρεώσεων των Μαροκινών, έως και το τελευταίο παιχνίδι τους, στις 10 Ιουλίου κόντρα στην Γαλλία. Επομένως η αποζημίωση που θα λάβει ο Ολυμπιακός ανέρχεται στα 155.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 135.000 ευρώ.