Ολυμπιακός - Προμηθέας 92-83: Κυριάρχησαν και κατέκτησαν το τέταρτο διαδοχικό Super Cup

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής του Σούπερ Καπ 2025 κερδίζοντας στον τελικό της Ρόδου τον Προμηθέα Πάτρας με 92-83.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση του τροπαίου για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία αποτελεί την πολυνίκη του θεσμού, ενώ οι Πατρινοί έχουν μια κατάκτηση και ηττήθηκαν για πρώτη φορά σε τελικό.

Κορυφαίοι για τον Ολυμπιακό ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 23 πόντους και 4 ριμπάουντ, ο Χολ με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ο καλός στο δεύτερο μέρος Βεζένκοφ με 16 πόντους και 3 ριμπάουντ και ο καθοριστικός στο τέλος Παπανικολάου με 7 πόντους, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη ξεχώρισαν ο Πόλικαπ με 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, ο ΜακΚάλουμ που τραυματίστηκε με 14 πόντους, 8 ασίστ και 4 κλεψίματα και ο Μπαζίνας με 17 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.

Το πάλεψε ο Προμηθέας, το πήρε ο ανώτερος Ολυμπιακός

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά και με γρήγορο σερί 9-0 (στο 3') με 5 πόντους του Ντόρσεϊ, έδειχνε να επιβάλλει το ρυθμό του.

Η «ερυθρόλευκη» άμυνα είχε ένταση και το σκορ έγινε 13-2 στο 5ο λεπτό με τους Πατρινούς να μην μπορούν να βάλουν καλάθι.

Με 2/2 τρίποντα από Ντόρσεϊ (10π) - Βεζένκοφ η διαφορά πήγε και στο +17 (21-4 στο 7') και η πρώτη περίοδος έκλεισε με επιμέρους 13-5 των Πατρινών, οι οποίοι μείωσαν σε 26-17 με τον Μιλουτίνοφ παράλληλα να ξεχωρίζει με 4 πόντους, ισάριθμες ασίστ και 5 ριμπάουντ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η άμυνα των Πειραιωτών δεν ήταν το ίδιο καλή, οι Πατρινοί είχαν βρει ρυθμό, όμως ο Χολ με 6 πόντους διατηρούσε το «κόκκινο» προβάδισμα στο +10 (32-22).

Μπορεί ο ρυθμός να είχε «χαλάσει» λόγω των πολλών φάουλ, όμως οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβρισκαν λύσεις μέσα από το ζωγραφιστό και το σκορ έγινε 39-24 στο 15ο λεπτό.

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι Πατρινοί δεν άφηναν τη διαφορά να ξεφύγει και μείωσαν εκ νέου στου 12 (45-33 στο 18') με τον Μπαζίνα, ενώ το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με 49-36 μετά από ένα ακόμα άστοχο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ (0/2βολ, 2/7σουτ).

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Προμηθέα να μην σκοράρει για σχεδόν τρία λεπτά και τον Ολυμπιακό να βρίσκει λύσεις από το τρίποντο από τον εξαιρετικό Ντόρσεϊ (13π) και τον Ουόκαπ (7π) και να προηγείται με 55-36 (στο 23').

Ο Προμηθέας με Γκρέι και Πόλικαπ «έτρεξε» σερί 7-0 και μείωσε σε 56-43 στο 25ο λεπτό και τους Πειραιώτες να μην έχουν την ίδια ένταση με το πρώτο μέρος, ειδικά στην επίθεση.

Η τρίτη περίοδος έκλεισε με 70-53 για τους «ερυθρόλευκους» και τον απολαυστικό Ντόρσεϊ να φτάνει τους 21 πόντους!