Ολυμπιακός: «Ψάχνεται» και πάει για «βόμβα» με Φαμπίνιο

Το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, συνεχίζεται να είναι «καυτό» για την ομάδα του Ολυμπιακού, όπου αναμένονται αποχωρήσεις αλλά και επιπλέον προσθήκες, που θα ενισχύσουν το ρόστερ των Πειραιωτών ενόψει της ερχόμενης απαιτητικής σεζόν.

Μετά την απόκτηση των, Φορτούνη, Στουρνάρα, Πόποβιτς, Ζότα Σίλβα, Μαφέο, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο και Ρόκα, ο Ολυμπιακός, συνεχίζει να «ψάχνεται» στην διεθνή αγορά για να ενισχύσει τον μεσαίο του άξονα. Ως εκ τούτου πολλά ονόματα έχουν «πέσει» στο τραπέζι των «ερυθρόλευκων». Αυτό που ξεχωρίζει ωστόσο είναι του Βραζιλιάνου διεθνή μέσου, Φαμπίνιο, ο οποίος στα 32 χρόνια μένει ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός καραδοκεί και είναι έτοιμος να αποσπάσει την υπογραφή του πρώην παίκτη της Λίβερπουλ.

Τι «εστί» Φαμπίνιο

Ο Βραζιλιάνος μέσος στα 32 του χρόνια, έχει καταγράψει μια αξιοσημείωτη ποδοσφαιρική πορεία. Αυτή ξεκίνησε από την γενέτειρα του και πιο συγκεκριμένα το 2012 στην ομάδα της Φλουμινένσε. Ο επόμενος χρόνος τον βρήκε στην Ισπανία και την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί καθώς έπαιξε μόλις μία φορά με τα χρώματα της «Βασίλισσας». Έτσι ο ύψους 1.88 μέσος κατευθύνθηκε στο Γαλλικό πρωτάθλημα για λογαριασμό της Μονακό(2013-2018), όπου απέδειξε την αξία του καθώς σε 167 συμμετοχές σημείωσε 23 τέρματα. Από εκεί και έπειτα η Λίβερπουλ τον έντυσε στα κόκκινα για 5 χρόνια (2018-2023). Η μεταγραφή αυτή αποδείχθηκε «χρυσάφι» για την καριέρα του Φαμπίνιο, αφού με τους «Reds», σήκωσε ένα πρωτάθλημα (2020) αλλά και ένα Τσάμπιονς Λιγκ (2019). Φτάνουμε στο σήμερα και στην Σαουδική Αραβία, όπου μένει ελεύθερος από την ομάδα της Αλ Ιτιχάντ. Με τα χρώματα της διένυσε 3 σεζόν (2023-2026) όπου σε 81 συμμετοχές κατέγραψε 4 γκολ, ενώ στέφθηκε πρωταθλητής Σαουδικής Αραβίας το 2024.