Ολυμπιακός - Ρεάλ 92-85: Ο θρύλος σήκωσε το 4ο με μαγκιά και τσαμπουκά μέσα στο ΟΑΚΑ

Το άξιζε και το πήρε! Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη! Ο θρύλος της Ευρώπης έσπασε όλες τις κατάρες, επέστρεψε πανάξια στον θρόνο της Euroleague και πανηγύρισε με την ψυχή του το 4ο τρόπαιο της ιστορίας του. Ο Ολυμπιακός «πάτησε» τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 92-85 στον τελικό του Final Four της Αθήνας, στο κατακόκκινο T-Center και ύψωσε ψηλά στον ουρανό το ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια.

Η ομάδα του «σκακιστή» Γιώργου Μπαρτζώκα μετουσίωσε με τον καλύτερο τρόπο την φοβερή χρονιά που πραγματοποίησε, ολοκληρώνοντάς την κατακτώντας τον μεγάλο της στόχο με εμφατικό τρόπο.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν μουδιασμένοι στο ματς, με την Ρεάλ να θέτει από νωρίς τον ρυθμό βάζοντας μεγάλα σουτ πίσω από τα 6,75μ. με τη μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της βασίλισσας να φτάνει τους 12 πόντους. Οι Πειραιώτες κατάφεραν στο δεύτερο δεκάλεπτο να ρίξουν την ένταση και με σκληρές άμυνες αλλά και πιο σωστές επιλογές επιθετικά κατάφεραν να ισοφαρίσουν το ματς και να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια με προβάδισμα δύο πόντων.

Η τρίτη περίοδος βρήκε τη Ρεάλ σε ρόλο οδηγού. Η βασίλισσα εκμεταλλεύτηκε τα εύκολα λάθη των «ερυθρόλευκων», έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κατάφερε να πάρει κεφάλι στο σκορ με 61-65. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, μπήκε καυτός στο τέταρτο δεκάλεπτο και με γρήγορα τρίποντα έκοψε ξανά τη διαφορά σε απόσταση αναπνοής, με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς.

Το ματς

Παρά την «ερυθρόλευκη» ένταση της κερκίδας, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει το δυνατά το ματς με την Ρεάλ να φαίνεται πιο συγκεντρωμένοι στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Ο Λάιλς πέτυχε 7 γρήγορους πόντους που έδωσε στη Ρεάλ γρήγορο προβάδισμα με 1-9, γεγονός που ανάγκασε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο πρώτο του ταίμ άουτ.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν να τροφοδοτήσουν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στο ποστ για να εκμεταλλευτούν την υπεροχή τους στην γραμμή ψηλών. Οι Ισπανοί απάντησαν με βοήθειες χαμηλά στο πλάνο των Πειραιωτών και με τρομερή ευστοχία στο επιθετικό σκέλος βρέθηκαν μπροστά ακόμη και με 12 πόντους διαφορά με 3-15.

Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, δεν άφησε τη βασίλισσα να ξεφύγει και με σκληρές άμυνες και σωστές επιλογές επιθετικά μπόρεσε να απαντήσει και να μειώσει ξανά τη διαφορά του σκορ με ένα γρήγορο 9-0 στο 12-15. Έκτοτε το τέμπο του παιχνιδιού έπεσε, με τη Ρεάλ να βρίσκει δύσκολα σουτ αλλά τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν 5 λάθη με αποτέλεσμα η ψαλίδα να ανοίξει ξανά με το σκορ της πρώτης περιόδου να διαμορφώνεται στο 19-26.

Το σκηνικό του ματς δεν άλλαξε ούτε στις πρώτες κατοχές της δεύτερης περιόδου. Η Ρεάλ συνέχισε να δίνει βοήθεια στην άμυνα ενώ στην επίθεση το χαμηλό σχήμα του Σκαριόλο κατάφερε να βρει τα εύκολα σουτ με γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Παίκτης κλειδί των πρώτων λεπτών του δεκαλέπτου ήταν ο Τάισον Γουόρντ που έβγαλε ενέργεια στην άμυνα αλλά και επιθετικά έβαλε 5 πόντους. Την σκυτάλη από τον Αμερικάνο πήρε ο Φουρνιέ ο οποίος με 8 πόντους σε συνεχόμενες επιθέσεις έφερε για πρώτη φορά την ομάδα του μπροστά στο παιχνίδι με 38-36.

Με τον κόσμο του Ολυμπιακού να ξεσηκώνεται και την ένταση να έχει ανέβει στο κόκκινο, Φουρνιέ και Πίτερς αντάλλαξαν τρίποντα με τον Λάιλς ενώ στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου ένα εύκολο καλάθι του Πίτερς μετά από επιθετικό ριμπάουντ οδήγησε τους Πειραιώτες με προβάδισμα στα αποδυτήρια με 46-44.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το ημίχρονο αντικαθιστώντας τον Κώστα Παπανικολάου με τον Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος πάτησε για πρώτη φορά παρκέ στο ματς, ανοίγοντας νωρίς λογαριασμό με γρήγορο τρίποντο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλλαν τον δικό τους αργό ρυθμό στο παιχνίδι, ελέγχοντάς το. Οι δυο ομάδες αντάλλαξαν καλάθια, με τις άμυνες να γίνονται πιο σκληρές και καλάθια να έρχονται στο τέλος των επιθέσεων, ενώ 6 λεπτά πριν το τέλος της περιόδου το σκορ ήταν στο 54-50. Κάποιες ανορθόδοξες επιθέσεις του Ντόρσεϊ, στη συνέχεια της περιόδου, έδωσαν ξανά αέρα για την «βασίλισσα» που έκανε 10-0 σερί με το σκορ στο 54-60 και τον Χεζόνια σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβαλε ξανά στο παρκέ τον Φουρνιέ ενώ το τάιμαουτ του αφύπνισε τους παίκτες του Ολυμπιακού, ψαλίδισαν τη διαφορά στο 59-61 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δεκαλέπτου αλλά τα λάθη επιθετικά επέτρεψαν στη Ρεάλ να τρέξει και να χτυπήσει στον αιφνιδιασμό με το σκορ της περιόδου να διαμορφώνεται στο 61-65.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με καυτό τον Εβάν Φουρνιέ που με γρήγορο τρίποντο έθεσε τις βάσεις για την επιστροφή των «ερυθρόλευκων», ενώ ο Κόρι Τσόζεφ έδωσε κεφάλι με ακόμη ένα τρίποντο στον Ολυμπιακό με 67-65. Έκτοτε, το προβάδισμα εναλλασσόταν διαρκώς και κάθε καλάθι να έχει απάντηση.

Ο Βεζένκοφ με τρίποντο-μαχαιριά τέσσερα λεπτά πριν το τέλος έβαλε ξανά σε θέση οδηγού τον Ολυμπιακό με 73-71 με την αγωνία να χτυπά κόκκινο και στη συνέχεια τους διαιτητές να καταλογίζουν φάουλ στις τελευταίες επιθέσεις των δυο ομάδων και να κατευθύνονται στην γραμμή των βολών.

Ο Τάιρικ Τζόουνς έδωσε σημαντικό προβάδισμα με 82-80, καρφώνοντας τη μπάλα ενάμιση λεπτό πριν τη λήξη μετά από όμορφη ασίστ του Φουρνιέ δίνοντας ένα μαξιλαράκι ασφαλείας για τον Ολυμπιακό. Στη συνέχεια, τα ζευγάρια βολών των Γουόκαπ και Φουρνιέ διαμόρφωσαν τη διαφορά στους 8 με 40 δευτερόλεπτα να απομένουν.

Η Ρεάλ προσπάθησε να απαντήσει, με τον Ολυμπιακό να κάνει εύκολα λάθη και να μην τελειώνει το ματς ωστόσο άντεξε στην πίεση και πήρε το 4ο ευρωπαϊκό σε έναν τελικό-θρίλερ.

Διαιτητές: Ρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ, Όλεγκς Λάτισεβς

Δεκάλεπτα: 19-26, 46-44, 61-65, 92-85