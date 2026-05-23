Ολυμπιακός - Ρεάλ: Αυτές είναι οι τιμές των τελευταίων εισιτηρίων για τον τελικό

΄Εφτασε η μεγάλη ώρα του τελικού για Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Για 5η φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν αντιμέτωποι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με τη ζήτηση και των τελευταίων εισιτηρίων να είναι τεράστια όπως και... η τιμή τους.

Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια αποχαιρέτησαν το T-Center και θα πάρουν μαζί και τους φιλάθλους τους. Αυτό ευνοεί ξεκάθαρα τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων», που από τους 14.000 που βρίσκονταν εχθές στα ημιτελικά αναμένονται αύριο πάνω από 16.000.

Για να γίνει βέβαια αυτό οι Έλληνες οπαδοί θα πρέπει να έχουν «γερά στομάχια» για να βρουν εισιτήρια και έπειτα «γερά πορτοφόλια» για να μπορέσουν να τα πληρώσουν. Εφόσον η Ευρωλίγκα έχει διαθέσει όλα τα εισιτήρια της και έχουν εξαντληθεί, πρέπει να βρεθούν τα «μαγικά χαρτάκια» από τους οπαδούς των δύο ηττημένων.

Πιο συγκεκριμένα, το φθηνότερο διαθέσιμο εισιτήριο που μπορεί να βρει κάποιος στοιχίζει ούτε λίγο ούτε πολύ 2.385 ευρώ, για μια γωνικακή θέση στο επάνω διάζωμα!

Αν από την άλλη δεν... βολεύεται με κάτι τέτοιο και επιθυμεί να βρεθεί σε μια πιο «προνομιακή» θέση, οι τιμές ξεπερνούν τα 6.000 ευρώ, προκαλώντας... ίλιγγο.

Επομένως για να αυξηθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού στις κερκίδες θα πρέπει και να έχουν την υπομονή αλλά και τη «τσέπη» για να δουν την ομάδα τους από κοντά.