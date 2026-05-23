Ολυμπιακός-Ρεάλ: Η ΕΛΑΣ αυστηροποιεί τα μέτρα για τον τελικό στο ΟΑΚΑ -Τι θα ισχύει για τους οπαδούς

Ενόψει της διεξαγωγής του μεγάλου τελικού του Final Four της EuroLeague 2026 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 21:00 στο ΟΑΚΑ «TELEKOM CENTER ATHENS», το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει επικαιροποιημένες οδηγίες για τις ώρες συγκέντρωσης και τη διαδικασία οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων.



Στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής και ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, η αποφυγή συνωστισμού, καθώς και η διασφάλιση της τάξης τόσο στους χώρους συγκέντρωσης όσο και περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης, με αυστηρό έλεγχο και πλήρη διαχωρισμό των φιλάθλων ανά ομάδα.

Ειδικότερα:

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο» από ώρα 17:00, ενώ οι συρμοί, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, θα αναχωρήσουν στις 18:00 με προορισμό το ΟΑΚΑ.

Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν από ώρα 16:00 στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ενώ η μετακίνησή τους προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα με λεωφορεία.

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας νέων της διοργάνωσης και, ως εκ τούτου, οι πύλες του κλειστού του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από τις 15:00.



Από την ΕΛΑΣ τονίζεται επίσης ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο η προσέγγιση τόσο της αθλητικής εγκατάστασης, όσο και των σημείων συγκέντρωσης, αν δεν έχει στην κατοχή του προσωποποιημένο εισιτήριο, καθώς και πρωτότυπο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τα στοιχεία των οποίων θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο.



Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόπειρας παραβίασης της ανωτέρω διαδικασίας θα απαγορεύεται άμεσα η είσοδος στον χώρο, τα άτομα θα απομακρύνονται και σε βάρος τους θα κινούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.



Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στα προκαθορισμένα σημεία συγκέντρωσης και να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις των αστυνομικών δυνάμεων και των διοργανωτών, καθώς και να μην προσεγγίζουν την εγκατάσταση χωρίς τα ανωτέρω δικαιολογητικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και να αποφευχθούν καθυστερήσεις ή φαινόμενα συνωστισμού.



Η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας θα είναι καθολική, αυστηρή και χωρίς εξαιρέσεις.