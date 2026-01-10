Ολυμπιακός: Ρήξη συνδέσμου ο Μόντε Μόρις - Το διάστημα της απουσίας του

Ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου υπέστη ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο στο τέταρτο δεκάλεπτο του εντός έδρας ματς με την Μπάγερν για την 21η αγωνιστική της EuroLeague.



Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη συνδέσμου χωρίς, όμως, να έχει οστικό οίδημα. O παίκτης του Ολυμπιακού σε μία ανύποπτη φάση, γύρισε άσχημα τον αριστερό του αστράγαλο. Όλοι οι παίκτες της ομάδας του Πειραιά έπεσαν από πάνω του σηκώνοντάς τον, με τον παίκτη να αποχωρεί προς τα αποδυτήρια υποβασταζόμενος με τη βοήθεια των παικτών και του σταφ. Μάλιστα στο σημείο έσπευσε και ο αδελφός του που βρέθηκε στο ΣΕΦ.

Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται σε τέσσερις εβδομάδες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είχαμε ξανά τον Γουόρντ και τον Μιλουτίνοφ, αλλά την ίδια στιγμή χάσαμε τον Μόντε Μόρις με ένα διάστρεμμα. Αυτή είναι η ζωή όλων των ομάδων στην EuroLeague. Οι παίκτες παίζουν συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το διάστρεμμα ήταν για το τίποτα. Δεν πάτησε σε κάποιο άλλο πόδι. Ο Γουόρντ επέστρεψε, ο ΜακΚίσικ επιστρέφει, υπάρχει και ο Νιλικίνα. Ο Τζόουνς θα παίξει στα επόμενα ματς. Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα. Ας μείνουμε υγιής. Είναι πολύ σημαντικό. Θα κάνει o Μόρις μαγνητική αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα στον αστράγαλό του», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του παίκτη.