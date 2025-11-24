Ολυμπιακός: Στην ευρωπαϊκή λίστα ο 21χρονος Νίκος Μπότης

Ο Ολυμπιακός εδώ και λίγες ημέρες είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε να ανανεώσει την ευρωπαϊκή του λίστα και σήμερα (24/11) ανακοινώθηκε και επίσημα πως ο φέρελπις τερματοφύλακας, Νίκος Μπότης θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στους «εκλεκτούς» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τους αγώνες του Champions League.

Οι Πειραιώτες είχαν καταθέσει επίσημο αίτημα στην UEFA, αμέσως μόλις έγινε γνωστό το πρόβλημα τραυματισμού του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Το αίτημα τους έγινε δεκτό, η αλλαγή επισημοποιήθηκε και πλέον στην σελίδα της Ομοσπονδίας εμφανίζεται το όνομα του 21χρονου τερματοφύλακα της εθνικής Ελπίδων.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, μάλιστα, εφόσον πρόκειται για θέση τερματοφύλακα, η UEFA θεωρεί αδιάφορη την εθνικότητα του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Πασχαλάκη, ακόμα και αν ο Μπότης θεωρούταν πως καλύπτει θέση ξένου.

Τι ισχύει σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της UEFA

Από φέτος, η UEFA θέσπισε έναν νέο κανονισμό, σύμφωνα με τον οποίο η εκάστοτε ομάδα, μπορεί να αντικαταστήσει έναν τραυματία ποδοσφαιριστή με κάποιον άλλο, εφόσον ο τραυματισμός του θεωρείται σοβαρός και πρόκειται να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κανονισμός αυτός δεν περιορίζεται σε τερματοφύλακες ή μη, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί για όλους τους παίκτες του ρόστερ.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, επίσης, οι ομάδες που θα προκριθούν από τη League Phase στην επόμενη φάση των διοργανώσεων έχουν το δικαίωμα να κάνουν τρεις αλλαγές από τη δήλωση, που έκαναν όταν οι διοργανώσεις ξεκινούσαν το Φθινόπωρο.

Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, θεωρητικά η μία από αυτές τις αλλαγές έγινε ήδη. Ωστόσο, επειδή η αλλαγή του Πασχαλάκη με τον Μπότη θεωρείται αλλαγή «ανωτέρας βίας», εφόσον ο Πασχαλάκης εξακολουθεί να είναι τραυματίας τον Φεβρουάριο, τότε ο Ολυμπιακός θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς πρόβλημα σε νέα λίστα, έχοντας το δικαίωμα για τρεις αλλαγές.