Ολυμπιακός: Στην Κάνσας Σίτι ο Αντρέ Λουίς - Το ποσό που θα λάβουν οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Κάνσας Σίτι για την παραχώρηση του Αντρέ Λουίς και όλα δείχνουν πως ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η «globo» μετά από μεγάλες και μακροχρόνιες συζητήσεις οι δυο σύλλογοι ήρθαν σε συμφωνία και έτσι η αμερικάνικη ομάδα θα δαπανήσει κοντά στα 23 με 24 εκατ. ευρώ για τον Βραζιλιάνο, ποσό ρεκόρ για τον σύλλογο. Επίσης τα χρήματα αυτά αποτελούν ρεκόρ και για τους «ερυθρόλευκους» καθώς πρόκειται για ένα ποσό από τα μεγαλύτερα στην ιστορία των Πειραιωτών αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ το συγκεκριμένο deal είναι και το τρίτο μεγαλύτερο στην ιστορία του MLS.

Πιο αναλυτικά ο Αντρέ Λουίς θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει το ποσό των 20 εκατομμυρίων συν 4 εκατ. ακόμα ως μπόνους. Επίσης οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται πως θα έχουν και ποσοστό μεταπώλησης 20%.