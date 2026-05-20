Ολυμπιακός: Συνέντευξη Τύπου από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για όλους και για όλα - Πότε θα γίνει

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, θα ανοίξει τα χαρτιά του σε συνέντευξη Τύπου για όλα τα θέματα της ομάδας.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνέντευξη Τύπου αναμένεται να παραχωρήσει μέσα στον Ιούνιο ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με βασικό στόχο να τοποθετηθεί δημόσια για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο.

Την αποκάλυψη έκανε ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Κώστας Καραπαπάς, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/27, τονίζοντας πως ο πρόεδρος των Πειραιωτών ετοιμάζεται να δώσει απαντήσεις για όλα τα ανοιχτά θέματα της ομάδας.

Η συγκεκριμένη συνέντευξη Τύπου αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να αναφερθεί σε σημαντικές εξελίξεις γύρω από το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. Παράλληλα, ο Κώστας Καραπαπάς άφησε να εννοηθεί πως μέσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση θα προκύψουν και ειδήσεις που σχετίζονται με μεγαλύτερα σχέδια και κινήσεις των «ερυθρόλευκων».

