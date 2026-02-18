Oλυμπιακός: Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ταϊρίκ Τζόουνς- Ποια τα δεδομένα για το Allwyn Final 8

Με ένα σημαντικό πρόβλημα στην γραμμή των ψηλών θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αυριανό ημιτελικό του Allwyn Final 8 (19/2, 17:00) απέναντι στο Μαρούσι. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τον προημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία η οποία επιβεβαίωσε τους αρχικούς φόβους για τραυματισμό.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο δεξί γόνατο. Αν και η κατάστασή του δεν κρίνεται σοβαρή, το ιατρικό επιτελείο των «ερυθρολεύκων» αποφάσισε να μην ρισκάρει τη συμμετοχή του στον αγώνα με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, φοβούμενο ενδεχόμενη υποτροπή.

Πλέον, ο Τζόουνς ξεκινά άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης, με το βλέμμα στραμμένο στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (21/2). Η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά στα «Δύο Αοράκια», με την τελική απόφαση για τη συμμετοχή του στον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο, εφόσον ο Ολυμπιακός ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμαρουσίου, να αποφασίζεται την τελευταία στιγμή, αναλόγως με την κατάσταση του.