Ολυμπιακός: Τα... αστρονομικά χρήματα που έχουν εξασφαλίσει οι «ερυθρόλευκοι» στο Champions League

Αυτός ήταν ο Ολυμπιακός από τα... παλιά! Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικράτησε με 2-0 της Λεβερκούζεν με... φύλακα-άγγελο τον Τζολάκη και παραμένει ζωντανή στη μάχη για μία θέση στα play-offs του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στους 8 βαθμούς και βρίσκονται πλέον στην 22η θέση της βαθμολογίας, κρατώντας ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση. Παράλληλα, η νίκη απέναντι στους Γερμανούς είχε και έντονο οικονομικό αποτύπωμα, καθώς πρόσθεσε 2.100.000 ευρώ στα ταμεία του συλλόγου. Έτσι, τα συνολικά φετινά έσοδα του Ολυμπιακού από το Champions League έχουν ήδη φτάσει (τουλάχιστον) τα 34.621.000 ευρώ!

Στη διοργάνωση, κάθε νίκη ανταμείβεται με 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ η ισοπαλία αποφέρει 700.000 ευρώ. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι λεγόμενες «μετοχές», που συνδέονται με την τελική θέση κάθε ομάδας στη League Phase και αυτή τη στιγμή αποτιμώνται περίπου στις 300.000 ευρώ η καθεμία.

Τα εξασφαλισμένα έσοδα πριν τη League Phase

Eurokinissi

Πριν ακόμη ξεκινήσει η League Phase, ο Ολυμπιακός είχε ήδη «κλειδώσει» 18.620.000 ευρώ, όπως όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση. Καθοριστικής σημασίας είναι και το value pillar (πυλώνας αξίας), που χωρίζεται σε δύο μέρη: το ευρωπαϊκό (73%) και το μη ευρωπαϊκό (27%).

Στο ευρωπαϊκό σκέλος περιλαμβάνονται τα έσοδα από το market pool, δηλαδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σε αντίθεση με προηγούμενες σεζόν, μία ενδεχόμενη πρόκριση του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να λειτουργήσει ευεργετικά και για τον Ολυμπιακό, καθώς θα βελτίωνε τη συνολική θέση των ελληνικών ομάδων στην κατάταξη. Αυτή τη στιγμή, οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 33η θέση του market pool και στην 24η στο πενταετές ranking της UEFA.

Η τελική κατάταξη στο ευρωπαϊκό σκέλος του value pillar προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο αυτών θέσεων. Ο 36ος σύλλογος λαμβάνει μία μετοχή αξίας 935.000 ευρώ, ενώ ο πρώτος παίρνει 36 μετοχές. Ο Ολυμπιακός, ως 31ος, δικαιούται πέντε μετοχές των 935.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας από αυτό το σκέλος συνολικά 5.611.000 ευρώ.

Το μη ευρωπαϊκό σκέλος βασίζεται αποκλειστικά στο δεκαετές ranking της UEFA. Εκεί, οι μετοχές ξεκινούν από τις 275.000 ευρώ και αυξάνονται ανάλογα με τη θέση. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Ολυμπιακός δικαιούται 13 μετοχές, που μεταφράζονται σε έσοδα 4.496.000 ευρώ. Μαζί με το μπόνους των 275.000 ευρώ που λαμβάνει και η τελευταία ομάδα, τα εξασφαλισμένα έσοδα των «ερυθρόλευκων» ανέρχονται συνολικά στα 29.002.000 ευρώ.

Και όλα αυτά, ενώ το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται…