Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για να εξασφαλίσει το Champions League - Η νέα ομάδα που... παρακολουθεί

Διπλή χαρά πήρε ο Ολυμπιακός, το βράδυ της Κυριακής (30/11). Αρχικά επικράτησε δύσκολα με 1-0 του Παναιτωλικού και παρέμεινε στην κορυφή της Super League και στη συνέχεια, είδε τη Βίκινγκ να κατακτά το πρωτάθλημα στη Νορβηγία, κάτι που αυτόματα σήμανε, ότι η Μπόντο Γκλιμτ βγήκε εκτός διεκδίκησης, για το απευθείας εισιτήριο του Champions League, το οποίο προκύπτει από την πρωταθλήτρια ομάδα των χωρών μεταξύ της 11ης και της 55ης θέσης στο ranking της UEFA, με τη μεγαλύτερη ειδική βαθμολογία, σε περίπτωση που ο κάτοχος του φετινού Champions League, έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στη διοργάνωση, μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.

Η Μπόντο ήταν η μία από τις δύο ομάδες, που είχαν υψηλότερο συντελεστή από τον Ολυμπιακό, με τη δεύτερη να είναι η Ρέιντζερς, η οποία όμως, βρίσκεται στο -9 από την κορυφή στη Σκωτία και το σενάριο να κατακτήσει τον τίτλο, φαντάζει δύσκολο.

Έτσι, με τα εν λόγω δεδομένα, οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν - σε μεγάλο βαθμό - την τύχη στα χέρια τους, αναφορικά με το πολυπόθητο εισιτήριο και το μόνο που απομένει είναι να κατακτήσουν τον τίτλο στη Super League και να ελπίζουν να μη γίνει καμία μεγάλη έκπληξη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Με μια «ματιά» στην ειδική βαθμολογία των ομάδων, που διεκδικούν μέσω των πρωταθλημάτων τους το έξτρα εισιτήριο, υπάρχει ένα ακόμα... εμπόδιο για τους Πειραιώτες, στο δρόμο προς τα «αστέρια».

Πρόκειται για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία μπορεί να βρίσκεται αρκετά μακριά από τους νταμπλούχους Ελλάδας, συγκεκριμένα, 10.500 βαθμούς, ωστόσο έχει προοπτική να συγκεντρώσει μέχρι και 24.000!

Η Ουκρανική ομάδα, αγωνίζεται στο Conference League και δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της League Phase, έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς, ούσα στην τέταρτη θέση, η οποία οδηγεί απευθείας στους «16» της διοργάνωσης». Στις δύο τελευταίες «στροφές» αντιμετωπίζει εκτός έδρας τις Χάμρουν και Ριέκα.

Με τη νίκη να δίνει 2.000 βαθμούς και την ισοπαλία 1.000, η Σαχτάρ έχει αρκετές πιθανότητες για μία καλή συγκομιδή τη φετινή σεζόν. Αν καταφέρει μάλιστα, να τερματίσει πρώτη στη League Phase, τότε θα λάβει μπόνους 4.000 βαθμών, ενώ για την πρόκριση στους «16», θα πάρει άλλους 500.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το σενάριο να συγκεντρώσει πάνω από 10.000 βαθμούς η Σαχτάρ στο υπόλοιπο της σεζόν είναι υπαρκτό, κάτι το οποίο καθιστά πολύ κρίσιμα τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League, στα οποία η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, μπορεί να βελτιώσει το ranking της και να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τη Σαχτάρ.

Το μάξιμουμ των βαθμών που μπορούν να λάβουν οι Ουκρανοί, είναι 24.000 και θα συμβεί, μόνο στην περίπτωση που συνεχίσουν μόνο με νίκες μέχρι τον τελικό και κατακτήσουν το τρόπαιο, στην παράταση.