Ολυμπιακός: Τι έκανε στο ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Stoiximan GBL, φτάνοντας σε ακόμη μία άνετη νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στην Καρδίτσα. Παρά την εύκολη επικράτηση των «ερυθρόλευκων», τα βλέμματα ήταν στραμμένα κυρίως στο ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς με τη φανέλα της ομάδας.

Ο Αμερικανός σέντερ, που αποκτήθηκε πρόσφατα από την Παρτίζαν, είχε συμπεριληφθεί στη 12άδα στο παιχνίδι της EuroLeague με τη Μπάγερν Μονάχου, χωρίς ωστόσο να πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε άλλωστε ξεκαθαρίσει πως το ιδανικό σενάριο για την πρώτη του εμφάνιση ήταν το ματς πρωταθλήματος με την Καρδίτσα – κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πράξη.

Ο Τζόουνς πάτησε παρκέ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και από τα πρώτα του λεπτά έδειξε τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει στην Παρτίζαν. Ήταν απόλυτα αποτελεσματικός στην επίθεση, τελείωσε όλες του τις προσπάθειες κοντά στο καλάθι και έδωσε ενέργεια και ένταση στη ρακέτα του Ολυμπιακού.

Ο απολογισμός του στο ντεμπούτο του