Ολυμπιακός: Το Αλεξάνταρ Νίκολιτς μια από τις έδρες που εξετάζει για τη νέα σεζόν

Ο Ολυμπιακός ψάχνει προσωρινή έδρα για τα εντός έδρα παιχνίδια του τη σεζόν 2026/27, διότι το ΣΕΦ θα μετρατραπεί σε εργοτάξιο με στόχο να «μεταμορφωθεί» σε μια υπερύγχρονη εγκατάσταση.

Στην Σερβία μάλιστα αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βρεί ήδη γήπεδο και αυτό είναι το Αλεξάνταρ Νίκολιτς. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή αυτή παίζει η σχέση μεταξύ των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και των Πειραιωτών, αλλά και η εύκολη αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Βελιγραδίου.

Εναλλακτικές περιπτώσεις είναι τα «Δυο Αοράκια» της Κρήτης και το γήπεδο του Τάε Κβο Ντο στο Παλαιό Φάληρο, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, για την ώρα.

Σύμφωνα με το Sportske.net ο Ολυμπιακός θα παίξει στην Σερβία:

«Με εξαιρετικές συνθήκες στο γήπεδο Αλεξάνταρ Νίκολιτς, γρήγορη αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα, αλλά και τις γνωστές αδελφικές σχέσεις μεταξύ των οπαδών του Ολυμπιακού και του Ερυθρού Αστέρα, η πρωτεύουσα της Σερβίας αναδεικνύεται ως μια πολύ σοβαρή επιλογή για μια καυτή έδρα στην ελίτ της διοργάνωσης.

Ωστόσο, το Βελιγράδι δεν είναι το μόνο χαρτί που παίζει η διοίκηση του γίγαντα του Πειραιά. Προβάλλονται επίσης εναλλακτικές λύσεις για την προσωρινή έδρα του Ολυμπιακού: η Κρήτη (Ηράκλειο), η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά λόγω της μεγάλης βάσης οπαδών της, στη συνέχεια η Κύπρος ως παραδοσιακό μπασκετικό και οικονομικό προπύργιο των Ελλήνων, και το Taekwondo Hall (Παλαίο Φάληρο) που βρίσκεται στην ίδια την Αθήνα, το οποίο θα επέτρεπε στην ομάδα να μην εγκαταλείψει καθόλου τη βάση, αλλά θα απαιτούσε σοβαρές προσαρμογές για την Euroleague».