Ολυμπιακός: Το «χρυσό» deal με την Nike και το ποσό που θα μπεί στα ταμεία της ΚΑΕ

Ο Ολυμπιακός πέρα από αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας προχωράει και σε αλλαγές όσο αφορά τους χορηγούς του.

Συγκεκριμένα οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την λήξη της συνεργασίας με την επί οκτώ ετών χορηγό τους, την bwin, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό από τον Δεκέμβριο, οι Πειραιώτες θα αλλάξουν μετά από αρκετό καιρό εταιρεία ένδυσης επιστρέφοντας στη NIKE με ένα πολυετές συμβόλαιο (5+1) μέχρι το 2032. Κάθε χρονιά οι συνολικές απολαβές φαίνεται να ξεπερνούν το 1.400.000, ποσό που κάνει την εν λόγω συνεργασία μια από τις μεγαλύτερες της εταιρίας ένδυσης στον τομέα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Επίσης οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν βρει τον αντικαταστάτη της bwin και έχουν κλείσει ένα ιστορικό και μυθικό deal με την στοιχηματική εταιρία SuperBet, το οποίο επίσης θα είναι πολυετές και θα αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια στα ταμεία του συλλόγου. Συγκεκριμένα, η ομάδα από τον Πειραιά θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό της τάξης των 50-55 εκατομμυρίων από την συγκεκριμένη συνεργασία κανοντάς την την μεγαλύτερη που έχουν υπογράψει και από τις σπουδαιότερες σε οικονομικό ύψος και χρονική διάρκεια στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.