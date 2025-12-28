Ολυμπιακός: Το είδωλο του Ταρέμι, η αγαπημένη του κουζίνα και η... εξάσκηση στα ελληνικά (video)

Η διακοπή της Stoiximan Super League λόγω των εορτών έχει φέρει ηρεμία και καλή διάθεση τόσο στους παίκτες όσο και στις ίδιες τις ομάδες, κάτι που αποτυπώνεται και στις δημοσιεύσεις τους στα social media. Εκμεταλλευόμενος τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, ο Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο με τον Μέχντι Ταρέμι, ο οποίος απάντησε σε όλες τις γρήγορες ερωτήσεις για τον εαυτό του.

Ο Ιρανός επιθετικός αποκάλυψε το παρατσούκλι του (Πρίγκιπας της Περσίας), το ποδοσφαιρικό του είδωλο (Ρονάλντο "το φαινόμενο"), ενώ δήλωσε πως η αγαπημένη του κουζίνα είναι η ελληνική. Το Q&A ολοκληρώθηκε με τον Ταρέμι να μιλάει ελληνικά, προκαλώντας γέλιο με μια επική ατάκα στο τέλος.

Δείτε το βίντεο