Ολυμπιακός: Το «ερυθρόλευκο» πάρτι των παικτών στην T-Arena μετά τον θρίαμβο στο ντέρμπι (video)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens στα πλαίσια της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, και πήρε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της χρονιάς.

Οι «ερυθρόλευκοι» με μπροστάρηδες Ντόρσει και Βεζένκοφ υπέταξαν το «τριφύλλι» και ξεκίνησαν το 2026 με... το δεξί. Μετά την λήξη της αναμέτρησης οι παίκτες ξέσπασαν σε πανηγύρια στο ΟΑΚΑ και γιόρτασαν την νίκη τους επί του «αιωνίου».

Δείτε το βίντεο