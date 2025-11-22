Ολυμπιακός: Το «γαλλικό» αντικλείδι, ο χαμαιλέοντας και ο παρεξηγημένος Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός αν και δυσκολεύτηκε για 35 λεπτά, πήρε εν τέλει τη νίκη με 98-86 απέναντι στην Παρί στο ΣΕΦ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Για τους «ερυθρόλευκους» ξεχώρισαν οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Ντόρσεϊ ενώ για τους φιλοξενούμενους ήταν εντυπωσιακός ο Ρόμπινσον με 35 πόντους. Περισσότερο όμως και από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, ξεχώρισε ο τρόπος με τον οποίο ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια ακόμη πολύτιμη νίκη στην έδρα του.

Βρήκε τον «κρυπτονίτη» της Παρί και ντύθηκε με... γαλλική μπέρτα

Eurokinissi

Η Παρί είναι μια περίεργη ομάδα και πολύ δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Εκτελεί στα 4-5 δευτερόλεπτα στην επίθεση, ο προπονητής της αλλάζει ακόμα και ολόκληρες πεντάδες κατά την διάρκεια ενός δεκαλέπτου και γενικότερα αν δεν την προσέξεις, σίγουρα θα σε παρασύρει στον ρυθμό της.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν, όπως σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Νευρικά και με τον Ντόρσεϊ μπροστάρη (8 πόντοι στην πρώτη περίοδο και ένα τρομερό circus shot στο τέταρτο δεκάλεπτο). Η Παρί είχε 7/12 τρίποντα, έτρεξε το γήπεδο και έριχνε τον Ολυμπιακό στα σχοινία στα πρώτα 10 λεπτά (21-29).

Eurokinissi

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν την συνταγή με τους Φουρνιέ, Γουορντ, Νιλικίνα, Πίτερς και Χολ, ένα σχήμα που ισοφάρισε το παιχνίδι και με παραλλαγές (Γουόκαπ, Παπανικολάου κλπ) βρήκε 37 πόντους σε μία περίοδο, με 55% στο τρίποντο. Η ομάδα του Μπαρτζώκα πήγε με το σκορ υπέρ της στα αποδυτήρια (58-49)... κοπιάροντας το παιχνίδι των φιλοξενούμενων. Πίεση στους χειριστές (μέχρι και double team με περιστροφές είδαμε), γρήγορο παιχνίδι στην επίθεση, 6 κλεψίματα και πολλές δεύτερες ευκαιρίες (9 επιθετικά ριμπάουντ).

Ο «μοναχικός» Ρόμπινσον, η άμυνα μέσω μιας επιστροφής και η αλήθεια με Βεζένκοφ

Eurokinissi

Η μοναδική ουσιαστική απειλή για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ρόμπινσον. Ο παίκτης που είχε μέχρι εκείνο το ματς 15 πόντους μέσο όρο, βρήκε τρόπο να σκοράρει... 35.

Κι αυτό γιατί οι γηπεδούχοι βρήκαν τρόπο να σταματήσουν τον ρυθμό της Παρί (8 τρίποντα στις τρεις τελευταίες περιόδους, την στιγμή που 7 είχαν μόνο... στην πρώτη) και είχαν τον Φουρνιέ σε ένα εξαιρετικό βράδυ (18 πόντοι) που δείχνει πως... επέστρεψε.

Eurokinissi

Λίγο οι τρομερές άμυνες του Γουόκαπ, λίγο τα 18 (!) επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού (7 είχε ο Χολ μόνος του), αλλά και τα 12 κλεψίματα, το νερό μπήκε στο αυλάκι, με τους Πρωταθλητές Ελλάδας να παίρνουν την νίκη... Παριζιάνικα (40% στο τρίποντο).

Eurokinissi

Όσον αφορά την κουβέντα που γίνεται για τον Σάσα Βεζένκοφ η αλήθεια βρίσκεται κάπου στην μέση. Πράγματι έχουν πέσει τα ποσοστά του, όχι όμως σε βαθμό που είναι... κακός για την ομάδα. Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν είναι πως σε σχήματα με Φουρνιέ, Ντόρσεϊ είναι λογικό πως θα πάρει λιγότερες μπάλες (και άρα θα σκοράρει και λιγότερο). Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη όψη είναι πως θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να βρεθεί ξανά «ελεύθερος», μέσω του συστήματος. Ο Βεζένκοφ του no-dribble ΔΕΝ μπορεί και δεν χρειάζεται να μπει στον ρόλο ενός παιχνιδιού που δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό του στυλ.