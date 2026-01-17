Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα - φωτιά των «ερυθρολεύκων» για τις επόμενες 20 μέρες

Πριν από μερικές ημέρες, η Stoiximan Super League ανακοίνωσε την οριστική αναβολή της αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 17/1.

Οι «ερυθρόλευκοι», είχαν καταθέσει σχετικό αίτημα, την περασμένη Παρασκευή (9/1), εξασκώντας το δικαίωμα που έχουν για αναβολή ενός αγώνα, εξαιτίας των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων, καθώς το εν λόγω παιχνίδι, ήταν τρεις μέρες πριν από την πολύ κρίσιμη «μάχη» με τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Το πιθανότερο σενάρο, είναι να διεξαχθεί το παιχνίδι στις 4 Φεβρουαρίου, στην πρώτη δηλαδή, διαθέσιμη ημερομηνία, μιας και οι Πειραιώτες αποκλείστηκαν από το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και δεν θα έχουν υποχρεώσεις στις 4 και 11 του μηνός αντίστοιχα.

Αν η λίγκα δώσει το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, τότε ο Ολυμπιακός θα έχει ένα πρόγραμμα... βουνό, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες με κρίσιμα και απαιτητικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αρχικά, στις 20/1, υποδέχεται τη Λεβερκούζεν, στον πρώτο «τελικό» για το Champions League. Τέσσερις μέρες αργότερα (24/1), φιλοξενεί τον Βόλο για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ στις 28 του μηνός, ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ, στην τελευταία «στροφή» της League Phase, που θα κρίνει το μέλλον του στη διοργάνωση, σε περίπτωση που εξασφαλίσει τη νίκη με τις «ασπιρίνες».

Έπειτα, ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην «Opap Arena», την 1η ημέρα του Φεβρουαρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (04/2), οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη. Τέλος, θα υποδεχθούν τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας τον 20ήμερο... γολγοθά στις 8/2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού