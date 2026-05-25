Ολυμπιακός: Το βίντεο με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς μετά την κατάκτηση της EuroLeague

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την φετινή EuroLeague και από το βράδυ της Δευτέρας (24/5) τα πανηγύρια δεν έχουν σταματήσει από τους φιλάθλους του σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στον Πειραιά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο κόσμος άρχισε τα πανηγύρια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με τους παίκτες και το προπονητικό τιμ να χαίρεται την κάθε στιγμή γιορτάζοντας με τους φίλους της ομάδας που κατέκλισαν το T-Center και αργότερα και όλο τον Πειραιά, βάζοντας φωτιά στους δρόμους.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο YouTube στο οποίο δείχνει το πάρτι που ξέσπασε χθές βράδυ. 19 λεπτά χαράς τα οποία αποτυπώνονται σε εικόνα που όπως γράφουν και στην λεζάντα οι ερυθρόλευκοι ήταν «Το πάρτι της ζωής τους».

