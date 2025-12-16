Ολυμπιακός - Βαλένθια 92-99: Ασύλληπτη κατάρρευση στο τέταρτο δεκάλεπτο και τρίτη σερί ήττα

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τη Βαλένθια στο ΣΕΦ για τη 16η αγωνιστική της Euroleague και μετά από ένα τραγικό τέταρτο δεκάλεπτο όπου δέχθηκε 32 πόντους ηττήθηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με 99-92.

Πλέον το ρεκόρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεσε στο 8-7, ενώ έχει ένα λιγότερο ματς αυτό με τη Φενέρ και οι «νυχτερίδες» αντίστοιχα με 11-5 παραμένουν ψηλά στην κατάταξη και σε τροχιά τετράδας.

Για τους Πρωταθλητές Ελλάδας προσπάθησαν ο Βεζένκοφ με 24 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Ουόκαπ με 13 πόντους και 8 ασίστ και ο Μιλουτίνοφ με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 3 μπλοκ.

Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισαν ο Μοντέρο με 13 πόντους και 8 ασίστ, ο Ρόιβερς με 21 πόντους και ο Τόμπσον με 11 πόντους και 6 ασίστ.

Επόμενη αποστολή των δύο ομάδων για την Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ με τη Βιλερμπάν (19/12, 21:15) για τους Πειραιώτες και για τη Βαλένθια η Μακάμπι εκτός έδρας (18/12, 21:05).

Αμυντική «κατάρρευση» για τον Ολυμπιακό από το 14' και μετά

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός επιθετικά, αλλά αντίθετα κακός αμυντικά και οι Ισπανοί με 3/4 τρίποντα προηγήθηκαν με 13-11 (στο 4').

Oι δύο ομάδες ήταν συνεχώς κοντά στο σκορ (18-17 στο 6') με υψηλά ποσοστά στην επίθεση και τις άμυνες τους να «χωλαίνουν».

Η Βαλένθια με 4/5 τρίποντα πέρασε πάλι μπροστά με 23-20 (στο 8') με το πρώτο εύστοχο του Τόμπσον, ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με 27-25 μετά από καλάθι του εξαιρετικού Βεζένκοφ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο Φουρνιέ και Πίτερς με 2/2 τρίποντα και 5/10 «ερυθρόλευκα» συνολικά έφεραν τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (34-27 στο 12') με τον Νιλικίνα να κάνει δουλειά στην άμυνα.

Ντόρσεϊ και Πίτερς με 14 πόντους συνολικά μαζί «υπέγραψαν» το 40-29 στο 14ο λεπτό με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να ελέγχει το ρυθμό σε αυτό το χρονικό διάστημα του ματς.

Οι Ισπανοί αντέδρασα άμεσα και με σερί 8-0 μείωσαν σε 40-37 (στο 16'), αφού οι Πειραιώτες έκαναν μαζεμένα πολλά λάθη και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Η Βαλένθια παρέμενε κοντά (45-42 στο 18') χάρη στα μακρινά της σουτ (7/14), όμως ο Πίτερς (8π, 3/5σ) διατηρούσε το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη Βαλένθια να κάνει συνολικό επιμέρους από το -11 του 14' με 20-7 και να προηγείται με 49-47 με 50% στα τρίποντα και 15 ασίστ!

Από το +12 του Ολυμπιακού σε ντέρμπι το ματς!

Το δεύτερο μέρος στο ΣΕΦ ξεκίνησε με τον Τόμας Ουόκαπ να ευστοχεί σε 2/2 τρίποντα, τον Παπανικολάου να προσθέτει ακόμα ένα και τον Ολυμπιακό να προηγείται και πάλι μετά από ώρα με 56-49 (στο 22') με σερί 9-0.

Το σερί έφτασε και στο 12-0 με καλάθι και φάουλ του καταπληκτικού Ουόκαπ και η διαφορά ξανά μετά το 14' πήγε σε διψήφια επίπεδα (59-49 στο 24').

Ο Φουρνιέ με μία δύσκολη ασίστ και ένα περίτεχνο λέι απ διαμόρφωσε το σκορ σε 69-57 (στο 27') με τους Πειραιώτες να βγάζουν τρομερή ένταση στο παιχνίδι τους, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με 76-67 και να έχουν προβάδισμα νίκης.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι Ισπανοί ξεκίνησαν με 2/2 τρίποντα και μείωσαν σε 78-73 στο 32ο λεπτό με τους γηπεδούχους να ψάχνουν λύσεις από Νιλικίνα και Ντόρσεϊ.

Η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν πολύ κακή και οι Ισπανοί με επιμέρους 23-6 πέρασαν μπροστά με 90-82 και έφεραν τα πάνω κάτω στο ματς τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε!

Οι Ισπανοί συνέχισαν ανενόχλητοι να σκοράρουν και με νέο τρίποντο στο 38ο λεπτό πέρασαν μπροστά με 95-86 και έγιναν ακλόνητο φαβορί για τη νίκη.

Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός γνώρισε την βαριά ήττα με 99-92.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 47-49, 76-67, 92-99.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 13, Νιλικίνα 5, Λι, Βεζένκοφ 24, Παπανικολάου 6, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 11, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 13, Αντετοκούνμπο, Χολ 3, Φουρνιέ 9.

Βαλένθια (Μαρτίνεθ): Μπαντιό, Τέιλορ 7, Πουέρτο 13, Ρόιβερς 21, Πραντίγια 10, Κι 3, Μοντέρο 13, Μουρ 4, Σακό 2, Τόμπσον 12, Κοστέλο 14, Νόγκουες.

Πηγή: Athletiko