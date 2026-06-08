Ολυμπιακός: Ξανά αλλαγές στην 6άδα των ξένων - Ποιους επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Αυτή είναι η 6άδα των ξένων που θα έχει στη διάθεσή του ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για το Game 3 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ). Με 11 διαθέσιμους παίκτες οι ερυθρόλευκοι καθώς ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός εξαιτίας της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί.
Σε σχέση με το Game 2 επανέφερε τον Ταϊρίκ Τζόουνς και Τάισον Γουόρντ και άφησε ξανά εκτός τους Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ.
To Depth Chart του Ολυμπιακού
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου
SF: Τάισον Γουορντ, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
PF: Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ταϊρίκ Τζόουνς