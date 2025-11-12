Ολυμπιακός: «Υπόκλιση» της UEFA στον Ζέλσον Μάρτινς για το γκολ εναντίον της Αϊντχόφεν (vid)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κατάφερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη κόντρα στην Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League, όμως η καταπληκτική εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του Μεντιλίμπαρ και η «ζωγραφιά» του Ζέλσον Μαρτίνς για το 1-0 δε πέρασε απαρατήρητη από την UEFA.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου αφιέρωσε δημοσίευσή της στην τρομερή ενέργεια του Πορτογάλου εξτρέμ, με τη λεζάντα «Η πρώτη επαφή και το τελείωμα». Οι ιθύνοντες της UEFA, μάλιστα ξεχώρισαν την ποιότητα της κίνησης του Ζέλσον Μαρτίνς, συμπληρώνοντας ένα emoji, το οποίο δηλώνει έκπληξη.

Υπενθυμίζουμε, πως η διοίκηση του Ολυμπιακού βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για επέκταση της συνεργασίας της με τον 30χρονο επιθετικό, καθώς ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί πως αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας.

Οι προεργασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του, φημολογείται πως έχουν δρομολογηθεί ήδη από τις αρχές της σεζόν και οι δύο πλευρές φαίνεται πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Οι τελικές υπογραφές προβλέπονται να «πέσουν» μέσα στους ερχόμενους μήνες και ο Ζέλσον αναμένεται, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, να ανανεώσει μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Πορτογάλος επιθετικός αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ, αλλά και το περσινό νταμπλ και μετρά με τη φανέλα του Ολυμπιακού 10 γκολ και 16 ασίστ σε 63 συμμετοχές.

Δείτε το VIDEO της UEFA με το γκολ του Ζέλσον