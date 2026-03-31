Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος και ο κόσμος υποδέχτηκαν την «ερυθρόλευκη» αποστολή στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού AKTOR με 94-101 στο ΟΑΚΑ, σε ένα ντέρμπι με πολύ ένταση κατά την διάρκεια αλλά και μετά αυτού.

Το ντέρμπι αιωνίων μπορεί να μην είχε ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά είχε την ένταση και το πάθος που αρμόζουν σε ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δυο ομάδες, με τον Ολυμπιακό να θριαμβεύει στο Telekom Center Athens παίρνοντας το διπλό.

Όπως ήταν λογικό, ο ενθουσιασμός στις τάξεις των φίλων της ομάδας, αλλά και στην διοίκηση ήταν μεγάλος, με έναν εκ των προέδρων των «ερυθρόλευκων» να περιμένει την ομάδα στο ΣΕΦ για να την συγχαρεί. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μαζί με μερίδα κόσμου που θέλησαν να βρεθούν δίπλα στην ομάδα, βρέθηκαν στην έδρα του Ολυμπιακού και έδωσαν συγχαρητήρια σε παίκτες και προπονητή για αυτή την νίκη τους.

