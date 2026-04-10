Ολυμπιονίκης πούλησε το μετάλλιο της για να σώσει τη ζωή ενός παιδιού

Σε συγκινητική κίνηση προχώρησε η Ολυμπιονίκης Μαρία Αντρέιτσικ προκειμένου να βοηθήσει στην επέμβαση ζωής ενός μικρού αγοριού.

Η Πολωνή αθλήτρια είχε κερδίσει το 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το ασημένιο μετάλλιο στο ακόντιο. Έχοντας περάσει δύσκολα και με μια επέμβαση στον ώμο που της στέρησε ολόκληρη χρονιά διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα το 2018.

Δεν το έβαλε όμως κάτω και δυο χρόνια αργότερα επανήλθε στο σκαλί του βάθρου. Έπειτα από όλες αυτές τις περιπέτειες υγείας που είχε, φαίνεται πως είναι πολύ ευαισθητοποιημένη σε τέτοια θέματα και αυτό ίσως έκανε και την διαφορά για να δημοπρατήσει το ασημένιο της μετάλλιο για να σώσει ένα μικρό αγοράκι.

Η Μαρία μόλις έμαθε ότι ένα αγοράκι, οκτώ μηνών με όνομα Μίλος Μάλισα, διαγνώσθηκε με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια και χρειαζόταν επειγόντως χειρουργική επέμβαση στις ΗΠΑ, δεν το σκέφτηκε στιγμή, προχώρησε την διαδικασία της δημοπρασίας δημοσιεύοντας την στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεντρώθηκαν πολλά χρήματα από τον κόσμο, ενώ η πολωνική αλυσίδα καταστημάτων «Žabka» έκανε τη μεγαλύτερη προσφορά, με ένα ποσό κοντά στα 125.000 δολάρια. Η εταιρεία έπειτα είπε δημόσια πως δεν θα κρατήσει το μετάλλιο, καθώς η πράξη της Πολωνής αθλήτριας συγκίνησε τους πάντες και αξίζει να μείνει στα δικά της χέρια.