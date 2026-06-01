Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης για δύο νεαρές γυναίκες που χάθηκαν σε πεζοπορία

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου 2026 στον Όλυμπο, όταν δύο νεαρές γυναίκες έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο βουνό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε περίπου στις 21:00 το βράδυ, όταν έγινε γνωστό ότι οι δύο γυναίκες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τη διαδρομή επιστροφής τους.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ειδική ομάδα ορεινής διάσωσης για τον εντοπισμό τους στον ορεινό όγκο του Ολύμπου.

Ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός και η μεταφορά σε ασφαλές σημείο δύο γυναικών από την τοποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτοχώρου και 4 #πυροσβέστες της Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2026

Νυχτερινή επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και ακόμη τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι διασώστες κινήθηκαν μέσα στη νύχτα στην ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου, αναζητώντας τις δύο γυναίκες που είχαν χαθεί κατά την πεζοπορία τους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για δύο γυναίκες ηλικίας 21 και 24 ετών.

Εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο

Οι δύο νεαρές εντοπίστηκαν τελικά από τις δυνάμεις διάσωσης και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από τη θέση «Πριόνια» του Ολύμπου.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 04:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026, βάζοντας τέλος στην αγωνία για την τύχη τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τον προσανατολισμό τους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι καλά στην υγεία τους.