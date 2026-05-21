Όλυμπος: Πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι σε επιχείρηση διάσωσης - Με ελικόπτερο σε νοσοκομείο

Αγωνία επικρατεί στον Όλυμπο, όπου συνεχίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το απόγευμα της Τετάρτης (20/5).

Κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης διάσωσης, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), όταν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, γλίστρησε σε δύσβατο σημείο, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι. Παρά τον τραυματισμό του, ο άνδρας διατηρούσε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης για ιατρική φροντίδα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον αγνοούμενο ορειβάτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή 20 πυροσβεστών της 2η ΕΜΑΚ και της 8η ΕΜΑΚ, καθώς και δύο εθελοντών. Τρία drones «σαρώνουν» από αέρος την περιοχή, ενώ αναμένεται και επιπλέον εναέριο μέσο προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση εντοπισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος του 25χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες αναχώρησε μόνος από το καταφύγιο Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός με προορισμό τον Μύτικα.

Ορειβάτες που βρίσκονταν στο καταφύγιο φέρεται να τον είχαν προειδοποιήσει να μην επιχειρήσει την ανάβαση, καθώς δεν διέθετε τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ωστόσο, εκείνος αγνόησε τις συστάσεις και συνέχισε μόνος την πορεία του.

Η τελευταία καταγεγραμμένη εμφάνισή του ήταν πριν από δύο ημέρες, σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, όταν εντοπίστηκε από ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική δίνοντας το ακριβές στίγμα της θέσης του.