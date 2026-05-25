Όλυμπος: Τραγική κατάληξη για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη - Επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον Ισπανό ορειβάτη που αγνοούταν στον Όλυμπο, καθώς εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Ο 25χρονος βρέθηκε στην περιοχή «Ζωνάρια», κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας, από τον διαχειριστή του καταφυγίου Καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός και μέλη των ομάδων που συμμετείχαν στις έρευνες εντοπισμού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός μεταβαίνουν τρεις ορειβατικές ομάδες από τη 2η ΕΜΑΚ, καθώς και στελέχη της Ορειβατικής Υπηρεσίας Κατερίνης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης.

Σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης άνδρα στο όρος Όλυμπος. κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2026

Ο νεαρός ορειβάτης είχε ξεκινήσει την ανάβασή του προς την κορυφή του Ολύμπου στις 20 Μαΐου, αναχωρώντας από το καταφύγιο, χωρίς ωστόσο να δώσει στη συνέχεια σημεία ζωής, γεγονός που κινητοποίησε τις αρχές και τις ομάδες διάσωσης.