Ομάδα εθελοντών από τη Θεσσαλονίκη με εκπαιδευμένα σκυλιά αναχωρεί για τη Βενεζουέλα

Στην πολύπαθη Βενεζουέλα πρόκειται να ταξιδέψει μια ομάδα εθελοντών από τον δήμο Θεσσαλονίκης, με σκοπό να συνδράμουν στο έργο των διασωστών στις περιοχές που επλήγησαν από τον διπλό, φονικό σεισμό.

Πρώτος σταθμός του ταξιδιού τους θα είναι η Κωνσταντινούπολη, από όπου και θα ξεκινήσει η μακρά πορεία προς τη Βενεζουέλα, αφού έχουν τακτοποιηθεί εκκρεμότητες, όπως και ο εμβολιασμός τους και τα απαραίτητα χαρτιά.

Η ομάδα των εθελοντών θα αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα, παραμένουν -σύμφωνα με εκτιμήσεις- χιλιάδες.

Φτάνουν τους 1.500 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συνέχιζαν χθες να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμμια των δυο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρρευσαν εξ ολοκλήρου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις -- ήδη προτού ο πρώην πρόεδρος της Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτιστεί στις αρχές Ιανουαρίου σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας.

Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη της πιο βάρβαρης φυσικής καταστροφής που υπέστη ποτέ η χώρα μας σε όλη την ιστορία της», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.