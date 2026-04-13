Ομάδα σαν... οικογένεια: Παίκτης της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ περιμένει παιδί με την κόρη του προπονητή

Μια διαφορετική εκδοχή του «η ομάδα είναι σαν οικογένεια» έδωσαν στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ένας ποδοσφαιριστής και ο προπονητής του συλλόγου. Ο Όλιβερ Άρμπλαστερ ετοιμάζεται να γίνει πατέρας, με τη μητέρα του παιδιού να είναι η Μάρθα Ελίζαμπεθ Γουάιλντερ, κόρη του προπονητή της ομάδας, Κρις Γουάιλντερ!

Ο προπονητής της Σέφιλντ, Κρις Γουάιλντερ/ΑΠΕ ΜΠΕ

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram, όπου η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά, υπερηχογραφήματα και κοινές στιγμές με τον 22χρονο μέσο, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λιτή αλλά χαρακτηριστική λεζάντα «+1».

Το ζευγάρι δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμα το πότε ξεκίνησε η σχέση τους, με τον προπονητή της αγγλικής ομάδας να μην έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Άρμπλαστερ θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, έχοντας προέλθει από τις ακαδημίες του συλλόγου. Έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League τη σεζόν 2023/24 και φέτος μετρά 18 συμμετοχές, παρά το γεγονός ότι επέστρεψε από σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Όσο για τον Γουάιλντερ, αποτελεί μια εμβληματική μορφή για τον σύλλογο, έχοντας οδηγήσει τη Σέφιλντ από τη League One μέχρι την Premier League, αν και η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται ιδανικά, με την ομάδα να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία της Championship.