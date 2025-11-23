Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή εξελίσσονται οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Ομαλά και με μεγάλη συμμετοχή εξελίσσονται από το πρωί οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη των νέων τοπικών εκπροσώπων του κόμματος ανά την επικράτεια, όπως ενημερώνουν κομματικές πηγές.

Σύμφωνα με αυτή την ενημέρωση, οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Συγκεκριμένα, 122.546 ενεργά μέλη της παράταξης εκλέγουν σήμερα τους 2.500 εκπροσώπους τους, οι οποίοι διεκδικούν τις θέσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των 59 Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), αλλά και των 330 Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ).

Επίσης, σήμερα εκλέγονται 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα μετέχουν στην κορυφαία θεσμική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, στο επόμενο Τακτικό Συνέδριό της. Οι ίδιες πηγές τονίζουν, αναφέρουν ότι περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία της χώρας. , σε μια διαδικασία που διοργανώθηκε στο σύνολό της από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) και την Γραμματεία Οργανωτικού του κόμματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλληλα με τη διά ζώσης ψηφοφορία διεξάγεται και η αντίστοιχη ηλεκτρονική. Άλλωστε, κομματικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που έδωσε από το 2021 το δικαίωμα στα μέλη του να συμμετάσχουν και ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των κομματικών του οργάνων και συνεχίζει να πρωτοπορεί στις σύγχρονες ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες.