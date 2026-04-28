Ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο, που γίνεται στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ενόψει του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της ΝΔ, που έχει προγραμματιστεί για τις 15–17 Μαΐου στην Αθήνα.

Η εκδήλωση, με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», φιλοξενείται σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης και συγκεντρώνει βουλευτές από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελέχη τοπικών οργανώσεων, καθώς και εκπροσώπους της κεντρικής διοίκησης και της ΟΝΝΕΔ.

Τις εργασίες θα ολοκληρώσει με την ομιλία του ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις από τους αντιπροέδρους του κόμματος, Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνις Γεωργιάδη, ενώ πραγματοποιείται και θεματικό πάνελ με τη συμμετοχή των υπουργών Θοδωρή Λιβάνιου, Δημήτρη Παπαστεργίου και Άκη Σκέρτσου.

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με συζήτηση του πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Θέρμου, εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και με εκπρόσωπο του επιχειρηματικού κλάδου της πληροφορικής.