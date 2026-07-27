Bloomberg: Ο όμιλος AKTOR άντλησε 300.000.000€ από την έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη σχεδόν 1,9 φορές

Με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30 η έκδοση του εταιρικού ομολόγου του ομίλου AKTOR, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.



Σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg, ο όμιλος άντλησε συνολικά 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 1,9 φορές.



Το κουπόνι (επιτόκιο) της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 7,87%, με την τελική τιμολόγηση του ομολόγου να αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.



Η επιτυχής έκδοση ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της AKTOR, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τους επενδυτές αντανακλά το ενδιαφέρον της αγοράς για τους τίτλους του ομίλου και τις προοπτικές του.