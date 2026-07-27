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Bloomberg: Ο όμιλος AKTOR άντλησε 300.000.000€ από την έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη σχεδόν 1,9 φορές

Η επιτυχής έκδοση ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της AKTOR, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τους επενδυτές αντανακλά το ενδιαφέρον της αγοράς.

O κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR. Φωτό αρχείου
O κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR. Φωτό αρχείου
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Νίκος Σακελλαρίου

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Με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:30 η έκδοση του εταιρικού ομολόγου του ομίλου AKTOR, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Bloomberg, ο όμιλος άντλησε συνολικά 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές που κατατέθηκαν ξεπέρασαν τα 550 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη περίπου 1,9 φορές.

Το κουπόνι (επιτόκιο) της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 7,87%, με την τελική τιμολόγηση του ομολόγου να αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

Η επιτυχής έκδοση ενισχύει τη χρηματοδοτική θέση της AKTOR, καθώς η αυξημένη ζήτηση από τους επενδυτές αντανακλά το ενδιαφέρον της αγοράς για τους τίτλους του ομίλου και τις προοπτικές του.

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Επιχειρήσεις AKTOR Ομόλογα επενδυτές Επενδύσεις

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