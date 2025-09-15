Όμιλος AKTOR: Σε έργα ΑΠΕ και αποπληρωμή δανείου τα κεφάλαια από την ματαίωση της συμφωνίας με Prodea

O Όμιλος ΑKTOR με ανακοίνωση τους στο Χρηματιστήριο το απόγευμα της Δευτέρας ενημέρωσε ότι μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου €200 εκατ., τροποποιείται η κατανομή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, λόγω της ματαίωσης της εξαγοράς χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea, τα €50 εκατ. που είχαν προβλεφθεί για αυτόν τον σκοπό θα κατευθυνθούν πλέον κατά €20 εκατ. σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και κατά €30 εκατ. για την αποπληρωμή δανείου που σχετίζεται με την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.

Έτσι, αυξάνεται η χρηματοδότηση τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για την απόκτηση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, χωρίς αλλαγή στο συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Ομίλου Aktor αναφέρει:

Η «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» («Εταιρεία») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό δυνάμει του άρ. 22 του Ν.4706/2020, της παρ. 4.1.1. περ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 10Α/1038/30.10.2024, όπως ισχύει, τα ακόλουθα:

Βάσει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, της από 27.12.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εγκρίσεως του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και των λοιπών προβλεπομένων από το σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, υλοποιήθηκε η εν λόγω αύξηση και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στο ποσό των €200.000.998,80, με δαπάνες έκδοσης ύψους €2.000.000,00, οι οποίες μείωσαν αναλόγως τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, τα οποία τελικώς διαμορφώθηκαν στο ποσό των €198.000.998,80.

Μετά την οριστικοποίηση των δαπανών έκδοσης και σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο, η χρήση του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων προοριζόταν από την Εταιρεία ως κατωτέρω, με χρονοδιάγραμα υλοποίησης 36 μήνες:

(Α) €50,0 εκατ. για την κάλυψη και ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της, και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών,

(Β) €50,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»,

(Γ) €10,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 50,1% της εταιρείας Εντελέχεια και

(Δ) €88,0 εκατ. για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

1. Βάσει της από 30.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τροποποιήθηκε η χρήση μέρους των ως άνω αντληθέντων κεφαλαίων, κατά ποσοστό μικρότερο του 20% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς κρίθηκε σκόπιμο τμήμα του ποσού των €88,0 εκατ., που προοριζόταν να διατεθεί στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες (βλ. ενότητα «4.1.2 Λόγοι της Προσφοράς και Χρήση των Εσόδων» του Ενημερωτικού Δελτίου), ύψους €39,6 εκατ. να διατεθεί για την κάλυψη μέρους του τιμήματος εξαγοράς για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, η κατανομή των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση αναδιαμορφώθηκε ως εξής με την προσθήκη της Χρήσης υπό (Ε) «Χρηματοδότηση μέρους του

τιμήματος απόκτησης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μ.Α.Ε., όπως συμπεριλήφθηκε στην εξαμηνιαία Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων για την περίοδο από τον χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι την 30.06.2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.-30.06.2025.

2. Λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», όπως προβλεπόταν στο προαναφερθέν Ενημερωτικό Δελτίο, η προβλεπόμενη χρήση υπό σημείο (Β) ύψους €50,0 κατέστη άνευ αντικειμένου και το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την κατανομή του ποσού αυτού ως ακολούθως και την οποία (κατανομή) θα εισηγηθεί προς έγκριση προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας:

(α) €20,0 εκατ. να διατεθούν, ουσιαστικά επαναδιατεθούν, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και

(β) €30,0 εκατ. να διατεθούν προς αποπληρωμή ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος ελήφθη από την Εταιρεία για την εξαγορά της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, ο πίνακας κατανομής των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση και η χρήση αυτών αναδιαμορφώνεται ως εξής:

Η αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κρίνεται αναγκαία λόγω της ματαίωσης της απόκτησης από την Εταιρεία χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», χωρίς να επηρεάζει το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας.

To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων παραμένει ως είχε αρχικώς προβλεφθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο, ήτοι τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για τις υπό (Α) και (Γ) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός δωδεκαμήνου, ενώ για την χρήση υπό (Δ) εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Όσον αφορά στη διάθεση ποσού ύψους €30,0 εκατ. προς υλοποίηση της εξαγοράς της της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αυτό προγραμματίζεται να διατεθεί εντός έξι (6) μηνών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, που θα συγκληθεί προκειμένου να εγκρίνει την τροποποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, καθώς η τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων αφορά ποσό που υπερβαίνει το 20% του συνόλου των αντληθέντων κεφαλαίων (συγκεκριμένα απόκλιση ποσοστού 24,99% προ της αφαίρεσης των δαπανών έκδοσης).

Τα οφέλη από την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR, με την υπογραφή της στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα δημιουργήσει το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στην Ελλάδα και θα επιταχύνει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους του.



Το σύνολο των χρηματοροών από τις μελλοντικές ροές τόσο της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις όσο και του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου του Ομίλου AKTOR, καθώς και του κατασκευαστικού περιθωρίου έργων και λοιπών συνεργειών, αναμένεται να ξεπεράσει το €1,2 δισ. σε βάθος χρονου, διασφαλίζοντας έτσι τον Όμιλο AKTOR από τις αυξομειώσεις δραστηριοτήτων που ιστορικά παρατηρούνται στην αμιγώς κατασκευαστική αγορά.



Με τον συνδυασμό των δύο χαρτοφυλακίων, ο Όμιλος AKTOR αποκτά συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες της αγοράς, καθώς ωριμάζουν και βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 25 διαγωνισμοί κτιριακών, συγκοινωνιακών ή υδραυλικών έργων στην Ελλάδα στους οποίους συμμετέχει είτε ο ίδιος είτε η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις.



Συγκεκριμένα, ο Όμιλος AKTOR θα αποκτήσει συμμετοχές σε πολύ σημαντικές εταιρίες παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας, στον οποίο ο Όμιλος θα διαθέτει πλέον ποσοστό 85%. Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR ενισχύει τη συμμετοχή του σε έργα ΣΔΙΤ, όπως στις εταιρίες «Πασιφάη Οδός» και «Πυλία Οδός» που κατασκευάζουν τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (45%) και τον Αυτοκινητόδρομο Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (100%), αντίστοιχα, ενώ αποκτά μετοχική παρουσία και σε νέα έργα ΣΔΙΤ, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού, όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.



Παράλληλα, με την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR επιταχύνει την υλοποίηση του στόχου του για EBITDA ύψους €40 εκατ. από έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης.



Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, διευρύνονται οι δυνατότητες για ενδοομιλικές συνέργειες από τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριοτήτων της εταιρείας, όπως η κατασκευή, η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ ο Όμιλος αποκτά πρόσβαση σε τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα παραχώρησης που ενισχύουν τις δυνατότητες του Ομίλου και θα του επιτρέψουν να αξιοποιήσει από ακόμα καλύτερη θέση τις ευκαιρίες της αγοράς.