Όμιλος ΔΕΗ: Ξεκινά η διάθεση Ομολόγου ύψους 5 δισ. ευρώ για τους κατοίκους Κοζάνης και Φλώρινας

Ο Όμιλος ΔΕΗ, όπως δεσμεύτηκε κατά την παρουσίαση του επενδυτικού του πλάνου για τη Δυτική Μακεδονία τον Απρίλιο του 2025, ξεκινά τη διάθεση του Ομολόγου του Ομίλου της ΔΕΗ, ύψους €5 εκατ., για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης και Φλώρινας, ώστε να έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν μαζί με τη ΔΕΗ στις επενδύσεις που υλοποιεί στην περιοχή, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υψηλή και σταθερή απόδοση.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες προχωρά στη διάθεση έως 50.000 κοινών ονομαστικών άυλων ομολογιών με εγγύηση κάλυψης από τη ΔΕΗ σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης από τους επενδυτές. Η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ορίστηκε στα €100 με ελάχιστο όριο συμμετοχής τις πέντε ομολογίες και μέγιστο όριο συμμετοχής τις 250 ομολογίες, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι να μπορούν να συμμετάσχουν στην έκδοση. Η απόδοση είναι σταθερή 8% ετησίως, που σημαίνει ότι το αρχικό κεφάλαιο του επενδυτή θα αυξηθεί μέσα σε πέντε χρόνια κατά 40% (προ φόρων). Η διάρκεια της έκδοσης είναι πέντε έτη με δυνατότητα επανέκδοσης από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι ενδιαφερόμενοι – αποκλειστικά κάτοικοι των νομών Κοζάνης και Φλώρινας – έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή από 13 Μαρτίου έως 17 Απριλίου του 2026. Η πιστοποίηση της πληρότητας του κριτηρίου εντοπιότητας θα πραγματοποιείται με τη προσκόμιση εγγράφων, όπως ενδεικτικά, παραστατικών εγγράφων εκδόσεως ΔΟΥ, πρόσφατου λογαριασμού ενέργειας, τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης, ή μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου της έκδοσης, το υπολειπόμενο ποσό θα καλυφθεί από τη ΔΕΗ.