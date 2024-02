Ο Όμιλος EPSILON NET ξεχώρισε αποσπώντας συνολικά 7 διακρίσεις στη φετινή απονομή των Accounting Awards που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, στο Sofitel Athens Airport. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη δέσμευσή του στην καινοτομία ως κεντρικό στοιχείο της επιτυχημένης πορείας του αλλά και την αδιάλειπτη συμπόρευση με τους επαγγελματίες του Λογιστικού και Οικονομικού κλάδου για περισσότερα από 25 χρόνια.



Ο Όμιλος EPSILON NET έλαβε την κορυφαία διάκριση ως «Σύμβουλος Πληροφορικής & Νέας Τεχνολογίας της Χρονιάς», η οποία αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συνεισφοράς του στην εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων και των εργαλείων επιστημονικής ενημέρωσης στους τομείς της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στην Ελλάδα. Το βραβείο παρέλαβε ο Αλέξανδρος Τραγουλιάς, Chief Products Officer, Accounting Domain.

Εκτός της κορυφαίας διάκρισης του θεσμού, τα βραβεία που κατέκτησε ο Όμιλος ήταν:



«Invoicing Software» για την παροχή ολοκληρωμένων πακέτων λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και διασύνδεσης με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ μέσω των εφαρμογών Epsilon Smart & Epsilon Digital.

«HRM & Payroll Software» για το Epsilon Smart Ergani, την έξυπνη cloud λύση λογισμικού για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.

«Reporting & Data Analytics» για την αξιόπιστη και έγκαιρη πληροφόρηση που προσφέρουν οι εφαρμογές ΕRP PYLON Hybrid & Galaxy.

«Οικονομική Ενημέρωση με τη χρήση Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών» για την καινοτόμο οικονομική ενημέρωση με αξιοπιστία και αμεσότητα που προσφέρει το Φορολογικό Portal TaxHeaven.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός» για το Online Accounting, την πρωτοποριακή web εφαρμογή για την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και λογιστικών γραφείων.

«Customer Experience» για τη Βελτίωση Αποδοτικότητας και Ικανοποίησης Πελατών μέσω AI.

Στη φετινή διοργάνωση, ο Όμιλος EPSILON NET, έχοντας συνδέσει την πορεία του με την εξέλιξη των πληροφοριακών συστημάτων & των εργαλείων επιστημονικής ενημέρωσης στους τομείς της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στην Ελλάδα, ήταν ο Χορηγός Τίτλου των βραβείων.

Ο Οικονομικός Διευθυντής και μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου EPSILON NET, Ιωάννης Κουτκουδάκης, δήλωσε:

«Οι νέες διακρίσεις αποδεικνύουν ότι ο Όμιλος EPSILON NET αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο Ηγέτη στο δρόμο προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Ελληνικών επιχειρήσεων που συνεχίζει αδιάλειπτα να προσφέρει all - in - one λύσεις και να βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες του Λογιστικού και Οικονομικού κλάδου για περισσότερα από 25 χρόνια.

Σε όλη τη μακρά αυτή διαδρομή, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους επαγγελματίες του κλάδου και συνεχίζουμε μαζί να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις. Είναι λοιπόν χρέος μας να αναδεικνύουμε την αριστεία και την προβολή επαγγελματιών & στελεχών του Λογιστικού και Οικονομικού κλάδου με κάθε τρόπο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα case studies που αναδείχτηκαν σήμερα θα εμπνεύσουν τους επαγγελματίες του κλάδου για ακόμα περισσότερα επιτεύγματα».