«Όμηρε, μας θυμάσαι;» Η φράση της Λουπίτα Νιόνγκο που άναψε φωτιές για την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η Λουπίτα Νιόνγκο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης διαδικτυακής συζήτησης μετά από ένα σχόλιό της για τον Όμηρο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας προώθησης της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την απουσία της γυναικείας οπτικής στα ομηρικά έπη, προκαλώντας αντιδράσεις αλλά και έναν ευρύτερο διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι γυναικείοι χαρακτήρες στις κλασικές ιστορίες.

Η 43χρονη ηθοποιός, η οποία στην ταινία υποδύεται δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μυθολογίας, την Ελένη της Τροίας και την Κλυταιμνήστρα, μίλησε στο κανάλι «Jake’s Takes» στο YouTube, όπου κλήθηκε να απαντήσει τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να τον συναντήσει σήμερα.

Η απάντησή της ήταν αρκετή για να προκαλέσει θύελλα σχολίων.

Reuters

«Όμηρε, μας θυμάσαι;» – Η ερώτηση που προκάλεσε αντιδράσεις



«Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ σε αυτές;», διερωτήθηκε η Νιόνγκο, εξηγώντας ουσιαστικά πως θα ήθελε να συζητήσει μαζί του τον περιορισμένο χώρο που είχαν οι γυναικείες μορφές στα έπη του.

Δείτε τη δήλωση στο 3' 25'':

Πόλεμος σχολίων στο X: Καταιγισμός πυρών στη «μαύρη» Ελένη

Όπως ήταν αναμενόμενο το σχόλιό της διαδόθηκε γρήγορα στα social media, με αρκετούς χρήστες να την κατηγορούν ότι προσέγγισε το έργο του Ομήρου με σύγχρονα κριτήρια, ενώ άλλοι υπερασπίστηκαν τη θέση της, υποστηρίζοντας πως η ταινία του Νόλαν επιχειρεί να φωτίσει πλευρές της ιστορίας που παραδοσιακά έμεναν στο περιθώριο.

Ιδού μερικά από τα πιο αιχμηρά σχόλια των χρηστών του X:

«Η μαύρη Ελένη μίλησε. Η Λουπίτα Νιόνγκο κατηγορεί τον Όμηρο για μισογυνισμό και γκρινιάζει επειδή οι γυναίκες έχουν ελάχιστο “χρόνο στην οθόνη” στην “Οδύσσεια”. Ναι, ακριβώς. Ένας μέτριος ηθοποιός του Χόλιγουντ κάνει μαθήματα στον άνθρωπο που, πριν από σχεδόν 3.000 χρόνια, έθεσε τα θεμέλια ολόκληρης της δυτικής λογοτεχνίας. Απόλυτη ανοησία και πολιτισμική άγνοια στο τετράγωνο», έγραψε ένα χρήστης.

«Η Λουπίτα Νιόνγκο μόλις δήλωσε δημόσια ότι θα καθόταν απέναντι από τον Όμηρο για να του κάνει μάθημα σχετικά με τον ελάχιστο “χρόνο στην οθόνη” που έδωσε στις γυναίκες μέσα στη δική του ιστορία. Ξέρετε τι θα έπρεπε να πει στον Όμηρο; Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Δεν θα έπρεπε να έχει ούτε ένα πράγμα να του πει. Είναι μια επιλογή που έγινε στο πλαίσιο πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης και, σε έναν λογικό κόσμο, δεν θα βρισκόταν καν κοντά σε αυτή την ταινία.

Ο Όμηρος δημιούργησε ένα έπος που οι άνθρωποι εξακολουθούν να διαβάζουν, να μελετούν και να μεταφέρουν στον κινηματογράφο χιλιάδες χρόνια αργότερα, επειδή αποτελεί θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού. Λειτουργεί ακριβώς επειδή είναι όπως είναι. Αν πειράξεις τα θεμέλιά του, παύει να είναι σπουδαίο. Έχουμε ήδη δει τι συμβαίνει όταν η “woke” νοοτροπία καταλαμβάνει τέτοιες ιστορίες, και το αποτέλεσμα είναι στασιμότητα και πλήρης έλλειψη νέων, αξέχαστων κλασικών έργων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να συνεχίσουν να χάνουν χρήματα μέχρι να καταλάβουν ότι το “woke” δεν είναι κερδοφόρο και ότι ούτε ένας σκηνοθέτης όπως ο Νόλαν μπορεί να το κάνει να λειτουργήσει, όταν οι παρατηρήσεις των ακτιβιστών αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από τον ίδιο τον θρύλο. Απλώς σταματήστε να ακούτε την τάξη των πληρωμένων ακτιβιστών και αρχίστε ξανά να δίνετε στο κοινό αυτό που πραγματικά θέλει. Μακάρι αυτό να είναι το τελευταίο μάθημα», έγραψε ένας άλλος χρήστης.

«Καλύτερη ερώτηση: “Όμηρε, τι γνώμη έχεις για το γεγονός ότι η Λουπίτα Νιόνγκο υποδύεται μια γυναίκα την οποία περιέγραψες ως απαράμιλλης ομορφιάς; Ακόμη κι αν ήταν μια γυναίκα ελαφρών ηθών και δεν άξιζε να γίνει πόλεμος για χάρη της;”», έγραψε ένας άλλος.

«Μου αρέσει που αυτό συμβαίνει στον Κρίστοφερ Νόλαν. Είναι ακριβώς αυτό που του αξίζει. Την επέλεξες στο πλαίσιο των πολιτικών διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, ώστε να μπορέσεις να κερδίσεις ένα Όσκαρ. Αύξησες τη φήμη της και τα χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό πολλές φορές. Και πίστευες ότι θα σου ήταν ευγνώμων γι’ αυτό; Έτσι δεν λειτουργούν οι κομμουνιστές», σημείωσε ένας άλλος χρήστης στο Χ.

I love this for Christopher Nolan. This is exactly what he deserves.



You made your DEI hire so you could win an Oscar. You increased her fame and her bank account several times over.



And did you think she would be grateful for that?



That’s not how communists work. https://t.co/Oc110nj6fr — Jesse Kelly (@JesseKellyDC) July 6, 2026

«Δεν είχα ιδέα τι ήταν η Οδύσσεια» – Η αποκάλυψη που σχολιάστηκε



Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο έντονη μετά την υπενθύμιση παλαιότερης δήλωσής της, στην οποία η ηθοποιός είχε παραδεχθεί ότι δεν γνώριζε σε βάθος την «Οδύσσεια» πριν αναλάβει τον ρόλο.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle, η Λουπίτα Νιόνγκο είχε αναφέρει ότι όταν συναντήθηκε για πρώτη φορά με τον Κρίστοφερ Νόλαν, δεν είχε προηγούμενη εξοικείωση με το ομηρικό έργο.

«Πραγματικά δεν είχα ιδέα τι ήταν η “Οδύσσεια”. Σκέφτηκα: “Ωχ, δεν ξέρω απολύτως τίποτα γι’ αυτό”. Έτσι, ήταν ένα εντατικό μάθημα. Πήρα τα βιβλία και τα διάβασα αμέσως», είχε δηλώσει, προσθέτοντας πως η ταινία αποτέλεσε για εκείνη μια ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα την ελληνική μυθολογία.

Η συγκεκριμένη αναφορά χρησιμοποιήθηκε από ορισμένους επικριτές της ως επιχείρημα ότι η ηθοποιός δεν είχε επαρκή γνώση του έργου, ενώ άλλοι τόνισαν πως η προετοιμασία ενός ηθοποιού για έναν ρόλο δεν περιορίζεται μόνο στην προηγούμενη γνώση ενός κειμένου.

Η γυναικεία ματιά στην «Οδύσσεια» του Νόλαν



Σε άλλη συνέντευξή της πάντως, η Νιόνγκο εξήγησε πως θεωρεί ότι η νέα κινηματογραφική εκδοχή του Κρίστοφερ Νόλαν θέλει να εξετάσει μια διαφορετική πλευρά της ιστορίας.

Όπως είπε, το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη εστιάζεται στις συνέπειες του πολέμου και στον τρόπο με τον οποίο αυτός επηρεάζει τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες ανδρικές αφηγήσεις.

«Όταν διαβάζεις την “Ιλιάδα” και την “Οδύσσεια”, πολύ λίγος χρόνος αφιερώνεται στην οπτική γωνία των γυναικών. Η ιστορία αφηγείται από μια πολύ αρρενωπή οπτική γωνία. Αυτή η ταινία αφιερώνει χρόνο για να εξετάσει τα πράγματα από τη γυναικεία πλευρά», σημείωσε.

Για την ίδια, η Ελένη και η Κλυταιμνήστρα δεν είναι απλώς πρόσωπα που συνδέονται με τον Τρωικό Πόλεμο, αλλά γυναίκες που κουβαλούν το βάρος των αποφάσεων και των συνεπειών μιας σύγκρουσης που άλλαξε τον κόσμο τους.

Η «ωραία Ελένη» πέρα από την ομορφιά



Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ελένης της Τροίας είχε προκαλέσει αντιδράσεις ήδη από την ανακοίνωση του καστ, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν την εμφάνιση και την καταγωγή της ηθοποιού.

Η ίδια, ωστόσο, υπερασπίστηκε την προσέγγιση του ρόλου, επισημαίνοντας πως η Ελένη δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην ομορφιά της.

«Δεν μπορείς να υποδυθείς την ομορφιά. Θέλω να ξέρω ποιος είναι ένας χαρακτήρας. Τι υπάρχει πέρα από την ομορφιά; Τι υπάρχει πέρα από την εμφάνιση;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη Νιόνγκο, το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στη γυναίκα πίσω από τον μύθο: «Όταν αυτό είναι το μόνο για το οποίο σε γνωρίζουν, πρέπει να αποτελεί μεγάλο βάρος».

Μια ταινία που ήδη προκαλεί συζητήσεις πριν την πρεμιέρα



Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του σκηνοθέτη και του εντυπωσιακού καστ, αλλά και εξαιτίας των συζητήσεων γύρω από τη σύγχρονη ανάγνωση των αρχαίων μύθων.

Η Λουπίτα Νιόνγκο, μέσα από τις δηλώσεις της, άνοιξε μια συζήτηση που ξεπερνά την ίδια την ταινία: πώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τα κλασικά έργα, ποια πρόσωπα επιλέγουμε να φωτίσουμε και αν οι αρχαίες ιστορίες μπορούν να αποκτήσουν νέες οπτικές χωρίς να χάνουν τη διαχρονική τους αξία.

Η απάντηση θα δοθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες, όταν η «Οδύσσεια» φτάσει στο κοινό στις 17 Ιουλίου.