Σε αποκαλυπτικά ευρήματα που καταρρίπτουν στερεότυπα γύρω από την ομοφυλοφιλία και την ύπαρξή της στη φύση, καταλήγει μελέτη επιστημόνων από τη Βρετανία. Σύμφωνα με αυτήν, οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ θηλαστικών του ίδιου φύλου μπορεί να αποτελεί τρόπο ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ μιας κοινότητας ζώων απέναντι σε περιβαλλοντικές αλλαγές και κοινωνικές εντάσεις.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Vincent Savolainen, καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου και ένας από τους συν-συγγραφείς της μελέτης, παρά το γεγονός ότι η έρευνα επικεντρώθηκε σε σύγχρονους πιθήκους, είναι πολύ πιθανό ότι οι πρώτοι άνθρωποι στη Γη αντιμετώπισαν τέτοιες προκλήσεις, γεγονός που επίσης αυξάνει την πιθανότητα η ομοφυλοφιλία να ήταν υπαρκτή και σε αυτούς.

«Υπήρχαν πολλά διαφορετικά είδη που δυστυχώς έχουν εξαφανιστεί, τα οποία πρέπει να έκαναν το ίδιο πράγμα που βλέπουμε στους πιθήκους, για παράδειγμα», τόνισε ο Savolainen, όπως μεταφέρει ο Guardian.

Φωτό: Unsplash

Σε ποιες κοινότητες εντοπίζεται πιο συχνά η ομοφυλοφιλία

Στη μελέτη που έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Nature Ecology & Evolution, ο Savolainen και οι συνεργάτες του αναφέρουν πως ανέλυσαν καταγραφές σεξουαλικής συμπεριφοράς ατόμων του ίδιου φύλου σε πρωτεύοντα θηλαστικά, διαπιστώνοντας ότι είναι ευρέως διαδεδομένη στις περισσότερες μεγάλες ομάδες. Ομοφυλοφιλική συμπεριφορά έχει καταγραφεί σε 59 είδη, συμπεριλαμβανομένων των χιμπατζήδων, των μακάκων Barbary και των ορεινών γορίλλων.

Φωτό: Unsplash

Τα ευρήματα αυτά, σημειώνουν οι επιστήμονες, είτε υποδηλώνουν μία εξελικτική προέλευση στο γενεαλογικό δέντρο των πρωτευόντων θηλαστικών που πηγαίνει πολύ πίσω στο χρόνο, είτε πολλές φορές αφορά μία σεξουαλική συμπεριφορά ανεξάρτητη της γενεαλογικής προδιάθεσης.

Ενώ έχουν ήδη υπάρξει μελέτες που επισημαίνουν την πιθανότητα η ομοφυλοφιλική σχέση στα ζώα να βοηθά στη μείωση των εντάσεων μέσα σε ομάδες ή να ενισχύει του δεσμούς, η νέα αυτή μελέτη εξέτασε διαφορετικά είδη για να διερευνήσει τους πιθανούς παράγοντες που την επηρεάζουν.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ομοφυλοφιλία είναι πιο πιθανό να εντοπίζεται σε είδη που ζουν σε ξηρότερα περιβάλλοντα, όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι και όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος από τους θηρευτές.

Φωτό: Unsplash

«Προηγούμενη έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει ένα κληρονομικό στοιχείο (όσον αφορά την ομοφυλοφιλία στα ζώα), ωστόσο, υπάρχει επίσης περιβαλλοντική επιρροή που συχνά παραβλέπεται», δήλωσε η Chloe Coxshall, η πρώτη συγγραφέας της μελέτης.

Επιπλέον, η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι μια τέτοια συμπεριφορά ήταν πιο πιθανή σε είδη που ζούσαν περισσότερο και σε είδη που τα αρσενικά και τα θηλυκά εμφάνιζαν διαφορές στο μέγεθος -ένα χαρακτηριστικό το οποίο συναντάμε σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες με έντονο ανταγωνισμό. Η ομοφυλοφιλία ήταν επίσης πιο συχνή σε είδη με σύνθετα κοινωνικά συστήματα και ιεραρχίες.

Και στους ανθρώπους;

«Η ομοφυλοφιλική συμπεριφορά φαίνεται να αυξάνει τους δεσμούς, να μειώνει την ένταση και την επιθετικότητα και να επιτρέπει σε οποιοδήποτε είδος -σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και κοινότητα- να πλοηγηθούν ουσιαστικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν», δήλωσε ο Savolainen.

Οι ερευνητές προειδοποίησαν για τυχόν παρερμηνείες αυτών των ευρημάτων, καθώς δεν «αντικατοπτρίζονται» μηχανιστικά στις ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μια ανθρώπινη κοινωνία με λιγότερες εντάσεις και περισσότερη ισότητα θα έχει λιγότερη ομοφυλοφιλία. Όπως εξηγούν, οι σεξουαλικές ταυτότητες στους ανθρώπους διαμορφώνονται με πιο περίπλοκους τρόπους. Παρ’ όλα αυτά η μελέτη εγείρει ερωτήματα και για τις ανθρώπινες κοινωνίες.

«Στους ανθρώπους, μπορεί να μην είναι η έλλειψη τροφής ή οι άκαμπτες κοινωνικές ιεραρχίες που διαμορφώνουν αυτά τα πρότυπα, αλλά μάλλον οι πιέσεις της σύγχρονης κοινωνικής ζωής», έγραψαν, σημειώνοντας ότι οι νεότερες γενιές ανέφεραν μεγαλύτερη σεξουαλική ρευστότητα αλλά και προκλήσεις ψυχικής υγείας.

Φωτό: Unsplash

Οι queer συμπεριφορές υπάρχουν σε όλο τον φυσικό κόσμο

Η καθηγήτρια Zanna Clay από το Πανεπιστήμιο του Ντάραμ στην Αγγλία, η οποία δεν συμμετείχε στην εργασία, δήλωσε ότι η μελέτη «δείχνει ξεκάθαρα ότι, αντί να είναι σπάνια ή άτυπη, η συμπεριφορά μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου είναι ένα κοινό και σημαντικό μέρος της κοινωνικότητας των θηλαστικών, της οποίας οι άνθρωποι αποτελούν φυσικά μέρος».

«Δείχνοντας πόσο διαδεδομένη είναι η ομοφυλοφιλία στα πρωτεύοντα θηλαστικά και τις σημαντικές προσαρμοστικές λειτουργίες της, η μελέτη συμβάλλει με μια ωραία καινοτόμο οπτική γωνία στις συζητήσεις σχετικά με την προέλευση της σεξουαλικής συμπεριφοράς μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Θα είναι συναρπαστικό να επεκταθεί αυτή η ανάλυση σε άλλα μέλη του ζωικού βασιλείου και να ελεγχθεί εάν ισχύουν παρόμοιες υποθέσεις», τόνισε η Clay.

Από την πλευρά του, ο Josh Davis από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, συγγραφέας του βιβλίου A Little Gay Natural History, δήλωσε ότι οι queer συμπεριφορές εντοπίζονται σε όλο τον φυσικό κόσμο με μια πληθώρα διαφορετικών εκφράσεων, πράγμα που σημαίνει ότι οι λόγοι που διαμορφώνουν την ομοφυλοφιλία είναι πιθανό να είναι εξίσου ποικίλοι.

Φωτό: Unsplash

«Όπως συμβαίνει με όλες τις μελέτες που εξετάζουν τη συμπεριφορά των ζώων, θα ένιωθα εξαιρετικά άβολα να κάνω εικασίες για το πώς αυτές στη συνέχεια αντιστοιχούν στις ανθρώπινες συμπεριφορές», δήλωσε ο Davis. «Οι άνθρωποι είναι πολύπλοκοι και η συμπεριφορά τους αποτέλεσμα μιας ολόκληρης σειράς διαφορετικών παραγόντων, οι οποίοι διακρίνονται από άλλα ζώα, καθιστώντας αυτές τις συγκρίσεις εξαιρετικά αμφιλεγόμενες», πρόσθεσε.