Ομόφωνα αθώοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 13 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των Σπαρτιατών

Την αθώωση των 13 κατηγορουμένων στην υπόθεση των Σπαρτιατών αποφάσισε ομόφωνα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας είχε νωρίτερα εισηγηθεί την αθώωση των κατηγορουμένων βουλευτών που είχαν εκλεγεί με το κόμμα των Σπαρτιατών για την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογέων, όπως και του Ηλία Κασιδιάρη.

«Δεν αποδείχθηκε η κατηγορία. Θα πρέπει άπαντες οι κατηγορούμενοι να απαλλαχθούν» ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο της αγόρευσης της τόνισε ότι «πολλές φορές ακολούθησαν τη συμπολίτευση όπως τον προϋπολογισμό του 2025 και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο κίνητρο πίσω από την παρουσιαζόμενη σκευωρία».

«Η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσης του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή», πρόσθεσε.

Χαρακτήρισε «συγκρουσιακή» την κατάσταση στο κόμμα μετά τις εκλογές του 2023 λόγω της διαγραφής του βουλευτή Φλώρου που στήριξε υποψηφιότητα Κασιδιάρη για Δήμο Αθηνάς. «Οι υπόλοιποι βουλευτές τάχθηκαν απέναντι στην απόφαση αυτή ζητώντας να παραπεμφθεί στα πειθαρχικά όργανα του κόμματος» είπε προσθέτοντας ότι «οι βουλευτές των Σπαρτιατών σε ένδειξη διαμαρτυρίας ή επειδή ήταν πρακτικά αδύνατον να μεταβούν, δεν παραστάθηκαν σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής τον Αύγουστο του 2023. Η καθολική αποχή από τη συνεδρίαση είχε ως αποτέλεσμα να παρασταθεί μόνος του ο Β. Στίγκας», ο οποίος προχώρησε στις δηλώσεις περί Greek mafia «χωρίς να προσδιορίσει σε ποια πρόσωπα αναφέρεται».

Σύμφωνα με την εισαγγελέα, λίγο αργότερα ο Β. Στίγκας «ανασκεύασε τις δηλώσεις του και μαρτυρία για την εμπλοκή Κασιδιάρη επικαλούμενος αγανάκτηση και ταραχή που είχε προκληθεί από τη συμπεριφορά των βουλευτών απέναντί του. Μίλησε για παρεξήγηση ως προϊόν έντασης της στιγμής και πως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα».