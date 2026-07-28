Oμολογίες AKTOR: Θα εισαχθούν στις 3 Αυγούστου και θα γίνει αίτηση διαπραγμάτευσης στη Βιέννη

Η Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας €300 εκατομμυρίων, λήξεως το 2031, με επιτόκιο 7,875% ετησίως και τιμή έκδοσης ίση με το 100% της ονομαστικής τους αξίας (οι «Ομολογίες»).

Η έκδοση και ο διακανονισμός των Ομολογιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις 3 Αυγούστου 2026, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της έκδοσης, θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών της Βιέννης και για την αποδοχή τους προς διαπραγμάτευση στην πολυμερή πλατφόρμα διαπραγμάτευσης Vienna MTF.