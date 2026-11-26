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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο Μετρό στην Ομόνοια, όταν σακίδιο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε επιβάτης, τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σημειώθηκε μικρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το σακίδιο να πάρει φωτιά και ο επιβάτης να το αφήσει στο δάπεδο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο FLASH, διακρίνεται το σακίδιο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σε μικρή απόσταση από τις κυλιόμενες σκάλες. Με χρήση πυροσβεστήρα η φωτιά κατασβέστηκε.

Συναγερμός στο μετρό της Ομόνοιας – Σακίδιο επιβάτη εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες pic.twitter.com/GuZEVzLTW8 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 26, 2026

Οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να εξακριβώνουν τι περιείχε το σακίδιο που προκάλεσε την έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.