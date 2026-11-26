Επιστροφή ενοικίου: Ολοκληρώθηκε η καταβολή σε 932.652 δικαιούχους – Ποιοι πληρώνονται
Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η διαδικασία καταβολής της επιστροφής ενοικίου για τα μισθώματα του 2025.
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο Μετρό στην Ομόνοια, όταν σακίδιο που, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε επιβάτης, τυλίχθηκε στις φλόγες, προκαλώντας αναστάτωση και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού.
Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σημειώθηκε μικρή έκρηξη, με αποτέλεσμα το σακίδιο να πάρει φωτιά και ο επιβάτης να το αφήσει στο δάπεδο.
Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο FLASH, διακρίνεται το σακίδιο που έχει τυλιχθεί στις φλόγες, σε μικρή απόσταση από τις κυλιόμενες σκάλες. Με χρήση πυροσβεστήρα η φωτιά κατασβέστηκε.
Οι αρμόδιες Αρχές προσπαθούν να εξακριβώνουν τι περιείχε το σακίδιο που προκάλεσε την έκρηξη και την εκδήλωση της πυρκαγιάς.