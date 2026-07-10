Ομόνοια: Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους δύο αστυνομικούς για το βιασμό 19χρονης

Ποινές φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα, επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στους δύο αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό 19χρονης το 2022.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, ενώ αποφάσισε να χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή τους.

Ως αποτέλεσμα, οι δύο αστυνομικοί δεν οδηγούνται στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε επιπλέον για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, καθώς σύμφωνα με την κατηγορία είχε καταγράψει την ερωτική πράξη.

Ένοχοι με οριακή πλειοψηφία

Η απόφαση για την ενοχή των δύο αστυνομικών ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, καθώς το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε με 4 ψήφους υπέρ της καταδίκης έναντι 3 κατά.

Οι ψήφοι των ενόρκων ήταν αυτές που έκριναν την τελική έκβαση της διαδικασίας, καθώς οι τέσσερις ένορκοι τάχθηκαν υπέρ της καταδίκης, ενώ οι τρεις τακτικοί δικαστές κατά.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας στον βιασμό, κρίθηκε αθώος με ψήφους 5-2.