Ομοσπονδία Κονγκό: Θα έχει στην αποστολής της για το Μουντιάλ τον θρυλικό φίλαθλο «Λουμούμπα»

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου πλησιάζει και οι ομάδες ανακοινώνουν τις τελικές τους αποστολές. Έτσι, το Κονγκό την Δευτέρα (18/05) έκανε γνωστή την 26αδα και παράλληλα προχώρησε σε μια ξεχωριστή κίνηση.

Όπως αποκάλυψε ο Αφρικανός δημοσιογράφος, Μίκι Τζούνιορ η Ομοσπονδία της χώρας στην επίσημη αποστολή για το Μουντιάλ έχει και έναν οπαδό της.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: DR Congo World Cup delegation news 🇨🇩



In a remarkable gesture, the DR Congo fan known as “Lumumba” has been included in the official World Cup delegation.



He will be fully catered for; flights, accommodation, feeding, match tickets and all expenses covered.… pic.twitter.com/hWVgC7BHmn — Micky Jnr (@MickyJnr__) May 18, 2026

Οι παίκτες το ζήτησαν ο Τσισεκέντι το έκανε πράξη

Συγκεκριμένα, έναν φίλαθλο ο οποίος έγινε viral κατά τη διάρκεια Κύπελλο Εθνών Αφρικής ως «Λουμούμπα».

Οι ποδοσφαιριστές απευθύνθηκαν προς τον πρόεδρο, Φέλιξ Τσισεκέντι, ώστε να είναι μαζί τους στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής και εκείνος απάντησε θετικά.

Έτσι, ο «Λουμούμπα» θα έχει πλήρη κάλυψη με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, εισιτήρια αγώνων και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ θα αποκτήσει και βίζα.

Ποιος είναι ο «Λουμούμπα»

Ο συγκεκριμένος φίλαθλος έγινε γνωστός στο AFCON καθώς έμεινε ακίνητος σε όλες τι αναμετρήσεις προς τιμήν του ηγέτη της ανεξαρτησίας της χώρας, Πατρίς Λουμούμπα.

Ο Πατρίς Λουμούμπα, ήταν Κονγκολέζος έγινε ο πρώτος πρωθυπουργός της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (τότε γνωστής ως Δημοκρατία του Κονγκό),μετά τις εκλογές τον Μάιο του 1960. Διετέλεσε πρωθυπουργός από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 1961 δολοφονήθηκε. Ο Λουμούμπα είχε πολέμιους και φανατικούς υποστηρικτές , αλλά σίγουρα άλλαξε την ιστορία της χώρας από αποικία του Βελγίου σε ανεξάρτητη δημοκρατία.