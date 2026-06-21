Ομπράντοβιτς: Πότε θα παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό-Τι αναμένεται από τους φίλους των «πρασίνων»

Έγινε η επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μαζί με αυτή έγινε γνωστό το που και πότε θα τον παρουσιάσει το «τριφύλλι».

Η διοίκηση του Παναθηναϊκού θα καλωσορίσει τον Σέρβο στη 13.00 το μεσημέρι, αύριο (22/06).

Ο χώρος θα είναι στο νέο υπερσύγχρονο Platinum Lounge του Telekom Center Athens.

Στο μεταξύ οι φίλοι του Παναθηναϊκού, θα προκαλέσουν χαμό έξω από αυτόν, καθώς ήδη στα social media το κοινό των «πρασίνων» δε χάνει χρόνο. Χιλιάδες κόσμος έχει ήδη κινητοποιηθεί.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν «τρέξει» όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, διότι ο Σέρβος το απόγευμα της Δευτέρας (22/06) θα επιστρέψει για λίγο στην πατρίδα του.