Ονδούρα: Η στιγμή που βόμβα σκάει στο κεφάλι βουλευτή - Κινδυνεύει να χάσει την ακοή της

Πανικός επικράτησε έξω από το Κογκρέσο στην Ονδούρα όταν βουλευτής του Εθνικού Κόμματος (PN) Γκλάντις Αουρόρα Λόπες δέχθηκε επίθεση στο κεφάλι με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό ενώ έκανε δηλώσεις στον Τύπο.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν η βουλευτής να μεταφερθεί στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένη στο κεφάλι ενώ μάλιστα υπέστη εγκαύματα στην πλάτη. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Λόπες αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής λόγω της ισχυρής έκρηξης.

Εκπρόσωπος του κόμματός της κατηγόρησε την παράταξη LIBRE, στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος της χώρας Σιομάρα Κάστρο, για την επίθεση.

Condenamos de forma enérgica el atentado terrorista contra la bancada del Partido Nacional de Honduras, perpetrados por colectivos de Libertad y Refundación dirigidos por Mel Zelaya y Luis Redondo que buscan desestabilizar el país y socavar el orden democrático.



Πολιτική αναταραχή μετά τις εκλογές

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε εν μέσω της πολιτικής έντασης που επικρατεί στην Ονδούρα, στον απόηχο των εξαιρετικά αμφίρροπων προεδρικών εκλογών της 30ης Νοεμβρίου, όπου νικητής ανακηρύχθηκε ο υποψήφιος του PN, Νάσρι Ασφούρα – τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κεντρώος υποψήφιος Σαλβαδόρ Νασράλα αμφισβήτησε τα αποτελέσματα των εκλογών και προσέφυγε στο Εκλογοδικείο, ζητώντας επανακαταμέτρηση ψήφων σε πολλά εκλογικά τμήματα.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ανακοίνωσε τα τελικά αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, σύμφωνα με τα οποία ο 67χρονος Ασφούρα έλαβε το 40,27% των ψήφων έναντι 39,53% του Νασράλα και 19,9% της Ρίξι Μονκάδα, υποψήφιας της παράταξης της αριστεράς στην οποία ανήκει η απερχόμενη πρόεδρος Κάστρο.

Ο νέος πρόεδρος της Ονδούρας θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 27η Ιανουαρίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ